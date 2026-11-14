Alcaraz, sobre su reencuentro con Ferrero: "No voy a mentir, va a ser extraño"

Carlos Alcaraz - Selene Daniele / Agf/AGF via ZUM / DPA

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado que será "extraño" reencontrarse con su extécnico Juan Carlos Ferrero, ahora entrenador del estadounidense Ben Shelton, en las Finales de la ATP de Turín, pero que está deseando darle "un gran abrazo", además de mostrarse convencido de que conseguirá "grandes cosas" junto al jugador norteamericano.

"No voy a mentir, va a ser un poco extraño. Hace muchísimo tiempo que no le veo, pero tengo muchas ganas de reencontrarme con él y hablar. Como ya dije cuando me preguntaron por ello en París, creo que va a hacer grandes cosas con Ben", señaló en la rueda de prensa oficial del torneo, en la que compareció junto a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, sus rivales en el Grupo Ivan Lendl.

En este sentido, considera que Ferrero podrá ayudar mucho al tenista estadounidense, actual número cuatro del mundo. "Tengo ganas de verle en el box de Ben y observar cómo va a mejorar como jugador gracias a 'Juanki'. Tengo muchas ganas de verle por aquí, hablar con él, saludarle y, sobre todo, darle un gran abrazo", indicó.

Sobre el torneo de final de temporada, el murciano, número tres del ranking ATP, explicó que sería "un enorme éxito" levantar el trofeo, sobre todo después de una temporada en la que ha estado cinco meses alejado de las pistas por lesión.

"No fue fácil. Nosotros pensábamos que íbamos a volver bien, es una mentalidad positiva que siempre hemos tenido durante el tiempo de lesión, ¿que me iba a imaginar que después de la lesión iba a ganar tres títulos incluso en una superficie en la que nunca he jugado bien? Pues es un poco chocante, no me lo esperaba", confesó.

También reconoció que "hubo dudas" de saber si iba poder volver "al 100%". "Dudaba de si iba a poder volver a pegar la derecha como siempre, si iba a volver a notar dolor en cuanto volviese a la competición de alto nivel. Y, la verdad, es que esas dudas se fueron en el primer momento en el que competí. Estoy muy contento con todo lo que hemos hecho hasta ahora", apuntó.

Por otra parte, el de El Palmar afirmó que ha cambiado "ciertas cosas". "El saque es algo que hemos mejorado, entender cómo hay que jugar en indoor, más agachado, sacando la mano más adelante... hemos hecho ciertos ejercicios, no para hacerlo mejor, sino para hacerme entender a mí mismo qué es lo que tengo que hacer. No cambia nada, sino ha sido más un tema de concentración y conciencia en este tipo de pista", manifestó.

Por último, Alcaraz expresó su deseo de ganar al fin las Finales de la ATP. "Cada año pienso que es el año. Este, quizás, por los resultados que he tenido en indoor, por cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas. Quizás venimos en las mejores condiciones, sobre todo mentales, estamos con muchas ganas de afrontar todas las dificultades que podamos tener y con muchas de este torneo", finalizó.