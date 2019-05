Andy Murray reconoce que "hay muy pocas opciones" de que juegue individuales en la gira de hierba

Publicado 21/05/2019 12:01:40 CET

LONDRES, 21 May. (Reuters/EP) -

El tenista escocés Andy Murray reconoce que todavía "no ha pasado suficiente tiempo" desde que se operase la cadera para poder jugar en individuales y apuntó que "hay muy pocas opciones" de que pueda hacerlo en esa modalidad en la gira de hierba y en Wimbledon.

El exnúmero uno del mundo ya ha empezado a entrenar y espera poder ser competitivo de nuevo en la modalidad de dobles, en la que jugará en Wimbledon, aunque también ha recibido una invitación para hacerlo en Queen's en individuales, algo que ve complicado.

"No ha pasado suficiente tiempo. Diría que hay muy pocas opciones de que juegue individuales durante la temporada de hierba. Potencialmente dobles, pero no estoy intentando estar lista para individuales. Apenas he empezado a moverme ahora", expresó Murray en una entrevista al 'The Times'.

El de Dunblane, que no juega desde su eliminación en primera del Abierto de Australia ante el español Roberto Bautista, celebró que tras pasar por el quirófano no tenga "dolor" en la cadera. "Sólo necesito saber como de bien está realmente", indicó.

"Sé de ver a Bob Bryan que para jugar dobles estará absolutamente bien y necesitará ver a partir de ahí como sería en individuales", advirtió en relación al doblista estadounidense, que fue el que le aconsejó operarse tras pasar por una situación similar.

Por ello, si Murray continúa con las buenas sensaciones tras esta prueba, se dará "la oportunidad de jugar en individuales y ver qué sucede". "En dobles, estoy bastante seguro de que podré jugar, sólo basándome en tener un ejemplo al que mirar", admitió.