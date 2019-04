Arruabarrena cae en los cuartos de Stuttgart

Publicado 26/04/2019 16:22:34 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Lara Arruabarrena se despidió este viernes de su aventura en el torneo de Stuttgart (Alemania), puntuable para la WTA y que se disputa sobre tierra batida en pista cubierta, después de caer de forma clara en los cuartos de final ante la checa Marketa Vondrousova por 6-1, 6-2.

La jugadora vasca vio frenado su deseo de llegar a las semifinales de un evento de nivel en el circuito femenino tras un partido en el que apenas tuvo opciones, sobre todo al resto, a lo que añadió mucha debilidad al saque.

Arruabarrena no pudo romper el servicio de su rival, que sólo concedió una bola de rotura en todo el partido, mientras que no pudo afianzar su saque, con diez bolas de 'break' a favor de la checa, que aprovechó cuatro para vivir con comodidad en el encuentro y no tener problemas para hacerse con el billete para las semifinales.