Badosa: "No he disfrutado nada del partido, me he quedado bloqueada"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa lamentó su eliminación en las Finales WTA, la cita que reúne en Guadalajara (México) a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino, tras caer a manos de su compatriota Garbiñe Muguruza en dos sets (6-3 y 6-3) y reconoció que no disfrutó del partido porque se quedó "bloqueada".

"No he disfrutado nada, la situación no ha sido agradable para mí, me he quedado bloqueada. Lo que peor me sabe es que no he podido competir. Ella ha jugado muy bien, el mérito es para ella y pienso en mi caso que yo no he estado al nivel. Voy a intentar que me dure poco (el enfado), he tenido un rebote de niña al principio pero intentaré que sea poco tiempo", analizó Badosa.

"Sí, me ha podido la ansiedad y he pasado momentos duros. Me ha sentido mal porque no quería terminar así un año en una semifinales de un Masters. Ha sido un día duro, he estado lejos de mi mejor nivel y de jugar el partido que quería. Todas las felicitaciones para Garbiñe por su gran partido. Ojalá gane el torneo", agregó.

"Este Masters me ha hecho creer que puedo ganar estos torneos. Ahora tengo que seguir en la misma línea de crecimiento, seguir mejorando mentalmente. Aprendo de cosas como las de hoy, técnicamente tengo que mejorar en todo, todo se puede pulir y para estar entre las cinco mejores del mundo tengo que estar con todo eso perfecto. Habrá victorias y derrotas pero intentaré gestionarlo todo con normalidad", añadió la catalana.

Preguntada por sus sensaciones durante el choque, Badosa indicó que tuvo sentimientos "parecidos este año". "Quizá en Roland Garros, en Madrid en 'semis', y eso me ha ayudado a gestionarlo mejor en Indian Wells. Hay piedras, pero voy en el camino", manifestó.

"Este año me he dado cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. He alcanzado una posición del circuito que no me esperaba para nada. Soy más fuerte de lo que esperaba. Hoy no se ha visto, pero malos días todos tenemos. Y repito, quiero intentar aprender de un día como hoy", finalizó Badosa.