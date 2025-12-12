El Barcelona Open Banc Sabadell acelera su transformación para estar entre los mejores torneos del circuito ATP

Archivo - Carlos Alcaraz (izquierda) y Holger Rune en el podio tras la final del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell y el RCTB-1899 presentaron este viernes algunos detalles de su plan de transformación para el periodo 2026-2028, con el objetivo de dejar de enfocarse en ser "el mejor ATP 500" e intentar consolidarse como "uno de los mejores torneos del año" en el circuito mundial, con varias novedades enfocadas a dar más oferta al aficionado y seguir mejorando las instalaciones y la atención al jugador.

Según explicaron el vicepresidente primero del club y CEO del Trofeu Conde de Godó, Xavier Pujol, y el cofundador y consejero delegado de Tennium -empresa organizadora del torneo-, Kristoff Puelinckx, en un desayuno informativo con los medios en el que estuvo Europa Press, la idea es "mirar hacia arriba", hacia los torneos ATP Masters 1.000 y Grand Slams, para meter al Barcelona Open Banc Sabadell entre los mejores torneos del año.

El popularmente conocido como Trofeo Conde de Godó, que ha crecido un 2,3% en ganancias en los últimos cinco años y prevé un aumento del 5,7% en los venideros, aspira a operar con estándares propios de los eventos de mayor categoría.

Kristoff Puelinckx, CEO de Tennium, subrayó que el Barcelona Open "tiene que ser tan bueno como para que nadie piense que pueda quedarse fuera del circuito Premium", ya que los gestores del torneo barcelonés no descartan que la ATP acabe teniendo distintas categorías en el futuro, con los 'Grand Slam' y los mejores ATP 1.000 en un circuito de élite en el que, sin dejar de ser un ATP 500, quiere estar Barcelona.

En esa línea, señaló que la ambición va más allá de afrontar el 'prize money' que puedan recibir los jugadores -que actualmente representa entre el 25% y el 30% de los ingresos, una cifra que consideran excesivamente alta-, sino que su plan incluye mejoras profundas en Hospitality, experiencia del jugador y servicios añadidos. "No tendremos el tamaño de un Grand Slam, pero sí queremos tener su calidad en cuidados y atención al jugador", afirmó.

El proceso de transformación del BOBS se articula en tres fases hasta 2028. La Fase 1 (2026) será la ampliación del torneo hacia un evento de dos semanas, con una Fan Week previa repleta de actividades para público general, socios, patrocinadores y aficionados al tenis. El próximo año también se ampliará la oferta en Fan Zone y Hospitality y se redistribuirán los espacios del recinto para optimizar capacidades.

Entre las iniciativas previstas figuran la introducción de una Opening Night con partido benéfico para la Fundación RCTB, la primera sesión nocturna de la historia del torneo -el jueves, con partido estrella y fiesta en la Fan Zone-, el lanzamiento de un nuevo Fan Corner con Beer Garden o Cocktail Bar, el rediseño de la Pista 1 con tribuna de socios y la celebración de un Next Gen Day --para jóvenes tenistas-- y un torneo Pre-Qualifier cuyo ganador obtendrá una 'wildcard' para la fase previa del torneo.

La Fase 2 (2027) supondrá la posible externalización de parte del torneo para ganar espacio operativo. Entre las medidas contempladas se encuentran llevar fuera del club algunos partidos de dobles -liberando así una pista de competición-, habilitar más pistas de entrenamiento externas y crear un Extra Lounge para jugadores y acompañantes fuera del recinto, previsiblemente en el hotel Torre Melina Gran Meliá, dado el creciente tamaño de los equipos que viajan con cada jugador. Ese año se completará la segunda fase de ampliación de la Fan Zone y del Hospitality.

Por último, en la Fase 3 (2028) estará orientada a consolidar todos los cambios y situar al Barcelona Open como uno de los torneos "premium" del Tour. Este ciclo incluirá la integración de las mejoras de crecimiento y ampliación, así como la consolidación del resultado financiero del torneo, con un reparto de beneficios alineado con los objetivos de la ATP y la sostenibilidad a largo plazo del evento.

El torneo, que cuenta actualmente con 40 patrocinadores y mantiene objetivos estratégicos a 2030 en materia de alinearse y tener peso en la gobernanza en ATP, ITF y Grand Slams, no se mide con otros ATP 500 de su calendario, como Múnich, sino con torneos de referencia como Montecarlo (Masters 1000). Según Puelinckx, la idea es "estar al frente del deporte, ser un líder innovador del circuito y ofrecer una calidad de experiencia equiparable a los mejores eventos del año".