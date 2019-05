Bautista: "Emocionalmente fue un partido duro porque David y yo tenemos una gran amistad"

Publicado 07/05/2019 20:20:11 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista reconoció que su duelo con David Ferrer en el Mutua Madrid Open fue "duro emocionalmente" porque ambos guardan una "gran amistad" y lamentó no haber dado su mejor nivel este martes en la Caja Mágica donde no ha tenido mucho tiempo para adaptarse a las condiciones de la capital.

"Es verdad que emocionalmente fue un partido duro porque hemos compartido muchos momentos, tanto dentro como fuera de la pista, y tenemos una gran amistad. Es un luchador y pelea hasta la última pelota de su carrera. Ahora quiero lo mejor para él y que llegue a la

final".

El castellonense no se inquietó tras el parón del tercer set por los problemas físicos de su compatriota. "El partido tampoco fue fácil para él. Ha sido duro, hemos tenido intercambio muy largos y aquí en Madrid las condiciones son más duras que en otro torneos, eso te hace jugar con tal vez una un poco más de atención debido a ese riesgo de cometer errores no forzados, especialmente en el inicio del torneo", opinó.

"No jugué mi mejor partido. Es cierto que las condiciones de Madrid son complicadas y no he podido prepararme como quería, pero intenté dar lo mejor de mí. No es el resultado que esperaba porque normalmente es una buena semana para mí dentro del calendario, pero todavía tenemos tres 'Grand Slams' y tengo que recuperarme e intentar jugar a mi mejor nivel", sentenció.