Becker aprueba el dúo Zverev-Lendl: "Necesita ayuda en los grandes"

Publicado 27/08/2018 13:21:24 CET

NUEVA YORK, 27 Ago. (dpa/EP) -

El extenista alemán Boris Becker cree que su compatriota Alexander Zverev ha acertado de pleno al incorporar a Ivan Lendl a su equipo de trabajo y que el exnúmero uno mundial le puede a ayudar a brillar en el US Open.

"Estoy muy contento por la decisión de 'Sascha' (Zverev). Creo que necesita ayuda en los 'Grand Slam'", indicó Becker, ex número uno del mundo en declaraciones al diario 'Neue Osnabrücker Zeitung'.

Zverev, número cuatro del ranking mundial, anunció la semana pasada la incorporación de Lendl a su equipo con vistas al Abierto de Estados Unidos que arranca este lunes en Nueva York.

A sus 21 años, el alemán es una de las grandes perlas del circuito y ya ha ganado nueve títulos, entre ellos tres de categoría Masters 1.000. Sin embargo, en los tornos de 'Grand Slam' aún no ha podido superar la barrera de cuartos de final.

"Con su dilatada experiencia, Lendl es el hombre adecuado para ayudar a Zverev", señaló Becker, que cree que su compatriota ganará tarde o temprano un grande. "Quizás sea en este US Open", avisó.

Lendl, nacido hace 58 años en Checoslovaquia pero nacionalizado estadounidense, fue número uno del mundo y ganó ocho títulos de 'Grand Slam'. Como entrenador, tuvo una exitosa sociedad con el británico Andy Murray, a quien ayudó a ganar el US Open y Wimbledon.

Zverev tuvo como entrenador hasta comienzos de la temporada al español Juan Carlos Ferrero, pero el vínculo acabó en medio de duros cruces entre ambos. Desde entonces, el padre de Zverev volvió a comandar en solitario la carrera de su hijo.

No está claro si Lendl trabajará con Zverev más allá del US Open ni por cuánto tiempo se extenderá el vínculo. El alemán debutará este martes en el US Open ante el canadiense Peter Polansky.