Bruguera: "Más encantado no puedo estar de contar con Rafa"

Publicado 03/09/2018 18:38:00 CET

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, ha asegurado tener una "ilusión tremenda" por disputar las semifinales de la competición frente a Francia, en Lille, y está "encantado" por poder disponer de nuevo con Rafa Nadal para liderar al equipo, que busca volver a una final.

"Poder contar con Rafa para cualquier capitán o país sería un lujo increíble y un sueño, y tenemos la suerte de que es nuestro y que podemos contar con él siempre que puede jugar. Más encantado no puedo estar de contar con Rafa", aseguró en rueda de prensa en el RCT Polo de Barcelona.

Con el balear y un equipo de garantías, el doble campeón de Roland Garros subrayó tener una "ilusión tremenda" ante una cita complicada. "Francia es uno de los grandes, actuales campeones, han estado en tres finales en los últimos cuatro años, será una eliminatoria muy difícil", auguró.

En este sentido, el catalán ve a los galos como favoritos por el hecho de jugar en casa. "El equipo que juega en casa tiene una ligera ventaja, escoges la superficie que va mejor para todos tus jugadores y peor para el rival, y tienes al público y jugar en casa se nota. Siempre es favorito quien juega en casa", recalcó.

Sobre su equipo, más allá de celebrar poder contar con Nadal, explicó que confía en que Pablo Carreño esté al cien por cien pese a su lesión en el US Open. "No tiene rotura, es una sobrecarga, mañana se hará más pruebas pero en principio va a estar en perfectas condiciones para poder jugar", manifestó.

En cuanto a la superficie, Bruguera bromeó con la tierra batida que los galos no elegirán. "Nosotros hubiéramos elegido tierra, no sé si alguna vez España ha jugado en casa y no con tierra. No creo que Francia ponga tierra, pero si quieren cambiar no tendremos ningún problema", indicó.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román, recordó que España está ante una "oportunidad histórica" de lograr la sexta Copa Davis antes de su cambio de formato.

"Tenemos una oportunidad histórica en Lille de conseguir una nueva Copa Davis, la última con el formato actual. Sería fantástico ganar la sexta Davis en el formato de los últimos años. Tenemos mucha ilusión, para nosotros sería algo extraordinario y tenemos grandes jugadores y uno de los mejores equipos", celebró.

El dirigente se felicitó por tener actualmente a cuatro 'Top 10' en la ATP. "Espero que tengamos suerte, podamos ganar la eliminatoria y que pudiéramos jugar la final en España si ganamos y también lo hace Croacia", se aventuró.

Junto a ellos estuvo también la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, que dio las gracias a la RFET por brindar al deporte español de "grandes referentes" como Rafa Nadal, Carla Suárez o Garbiñe Muguruza.

"Se está trabajando la base y la consecuencia es que se está pendiente de grandes deportistas emergentes. La selección es el gran referente y seguro que van a luchar mucho por esta victoria", remarcó sobre el cruce ante Francia.