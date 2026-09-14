Bucsa avanza a segunda ronda en Guadalajara

Archivo - La tenista española Cristina Bucsa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha metido en la segunda ronda del torneo de Guadalajara, de categoría WTA 500 y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en su debut a la canadiense Bianca Andeescu en dos sets (6-4, 6-3) tras una hora y 38 minutos de encuentro.

Cristina Bucsa ha vuelto a la senda del triunfo tras su eliminación en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. La cántabra superó por la vía rápida a Andreescu en su debut en el WTA 500 de Guadalajara. Un partido en el que aprovechó los buenos arranques en ambas mangas para conseguir una ventaja que ya no perdería.

Tanto el primer como el segundo set comenzaron con dos 'break' consecutivos para la española que, pese a posteriormente ceder un saque en ambos parciales, acabaría llevándose el triunfo con comodidad (6-4, 6-3). Ahora, en la segunda ronda se medirá a la tenista húngara Panna Udvardy, que ganó en su debut a francesa Lois Boisson (6-4, (6)6-7, 6-2) en dos horas y media.