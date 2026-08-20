Bucsa completa la selección española en las Finales de la Billie Jean King Cup

Archivo - La tenista española Cristina Bucsa, en el Mutua Madrid Open 2026. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista cántabra Cristina Bucsa se une a Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes en la selección española Iberdrola de Tenis en las Finales de la Billie Jean King Cup (BJKC), que se disputarán del 22 al 27 de septiembre en la ciudad china de Shenzhen.

Según avanzó la Real Federación Española de Tenis (RFET), la actual número uno nacional se une a Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes en la convocatoria del equipo capitaneado por Carla Suárez que disputará las Finales de la Billie Jean King Cup en la ciudad china de Shenzhen, del 22 al 27 de septiembre. España se medirá a Kazajistán en cuartos de final el miércoles 23, a partir de las 11.00 horas.

La cántabra regresó al circuito a finales de julio tras dos meses apartada de las pistas por una lesión en la muñeca sufrida en Roland Garros. El parón puso freno al mejor momento de su carrera después de conquistar su primer título WTA 500 en Mérida y de irrumpir en el 'top 30' del ranking mundial.