Carla Suárez: "Mi revés no estaba y Kuzmova se dio cuenta y me tiró todas las pelotas ahí"

Publicado 06/05/2019 23:17:08 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez reconoció que su revés le lastró este lunes en su derrota en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, de categoría Premier Mandatory de la WTA, ante la eslovaca Victoria Kuzmova, que "se dio cuenta" de ese problema y cargó todo su juego sobre ese golpe de la grancanaria.

"Simplemente no fue el día, es lo que se vio en la pista sintiéndome incómoda con mi revés. Intenté jugar lo más agresivo posible e intenté jugar con mi 'drive', pero mi revés no estaba, y en este nivel, simplemente no es suficiente, tienes que dar el cien por cien", expresó Suárez en rueda de prensa.

La canaria confesó que "tal vez" habría necesitado "más tiempo para solucionar lo del revés". "Podríamos haber ido al tercer set, ver si podía jugar mejor que ella, pero me ha faltado un poco, mi tenis no ha sido suficiente", lamentó.

"Es verdad que no suelo jugar de noche y que no conozco las condiciones, pero no creo que esa haya sido la razón", replicó sobre si le podía haber perjudicado jugar en la Manolo Santana y en horario nocturno. "No es lo mismo jugar durante el día o por la noche, o en una pista más pequeña o más grandes, pero independientemente de

esos cambios, creo que ha sido un día duro y creo que ella se ha dado cuenta de eso. Ha visto que no era mi día con mi de revés y trató de tirarme todas las bolas ahí", apuntó.

Pese a la derrota, sigue confiada de poder hacerlo "muy bien" en Roma y Roland Garros. "Estos son mis objetivos", subrayó la de Las Palmas, que lamentó que sólo se miren sus "resultados". "Trato de dar lo mejor cuando entreno y en un partido, tengo mucha alegría cuando juego porque sé que esto no va a durar para siempre", indicó.

"He hecho muchos sacrificios por este deporte y dejo a las personas que evalúen las victorias, es parte de este, pero me siento bastante bien conmigo mismo y creo que lo estoy haciendo bien", agregó Suárez.

La canaria consideró "algo muy positivo" jugar en Madrid. "Cada vez que vengo, me gustaría llegar a la final. Esta vez no ha sido posible y siempre que no lo sea, lo más positivo es la conexión con la gente que viene a apoyarnos", detalló.

"No creo que se trate de ansiedad. En años anteriores, he jugado bastante bien aquí, así que no creo que sea cosa de estar ansiosa o nerviosa. Tanto Garbiñe (Muguruza) como yo queremos hacerlo muy bien aquí porque estamos en casa en un gran torneo y queremos jugar bien delante de nuestra gente, pero no quiero pensar que eso ha sido lo que afectó a mi tenis", sentenció.