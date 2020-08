Carla Suárez se somete a pruebas médicas en busca de "un diagnóstico claro" a su estado físico

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez, que ha renunciado al US Open debido al "malestar general" que sufre durante los entrenamientos, se ha sometido a pruebas médicas en busca de "un diagnóstico claro" que le permita aclarar su estado físico y saber si tiene opciones de disputar la gira de tierra batida en septiembre.

"Hace varias semanas que no me encuentro bien al exigir a mi cuerpo un entrenamiento profesional. Conforme empezamos un trabajo de alta intensidad genero una sensación de malestar general y eso me impide trabajar bien tanto en gimnasio como en pista. De esa manera no puedo completar los ejercicios ni tener una continuidad en la preparación física", explicó Suárez en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La canaria se ha sometido a diferentes pruebas torácicas en Barcelona, unas intervenciones que por el momento no arrojan detalles concluyentes. "Estamos buscando el diagnóstico médico que explique el porqué de esta situación. Los médicos me van marcando unos plazos para realizar las diferentes pruebas. Ayer lunes acudí a hacerme un estudio que podría darnos alguna respuesta a finales de semana", detalló.

Esta situación hacía "incompatible" su participación en el US Open. "Tenía la esperanza de poder participar por última ocasión en estos torneos, donde tan buenos recuerdos conservo a lo largo de mi carrera.

Mi ilusión es poder participar en la gira de tierra batida durante el mes de septiembre, pero es algo que a día de hoy no puedo colocarme como objetivo", reconoció.

A la espera de resultados clínicos, Suárez permanecerá en Barcelona para planificar el resto de su temporada. "La salud va a ser lo principal. Debo seguir en todo momento el consejo médico mientras espero a tener un diagnóstico claro sobre mi situación. Solamente me queda esperar, tener paciencia y confiar en que todo vaya lo mejor posible", deseó.