Carlos Alcaraz: "Llego a la Davis motivado y con muchas ganas"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró este lunes que llega "motivado" y "con muchas ganas" a la disputa de las Finales de la Copa Davis, con la fase de grupos en Valencia y la posible Final 8 en Málaga, y con algo de desconexión y sobre todo más entrenamientos tras el final de una gira norteamericana que no fue bien, sobre todo por su pronta eliminación, en segunda ronda, en el US Open.

"Mentalmente llego con muchas ganas, motivados, para seguir entrenando y seguir mejorando de cara a lo que viene. Y físicamente pues la verdad que he hecho un buen trabajo desde desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo y bueno para afrontar la Copa Davis de la mejor manera posible", aseguró en rueda de prensa.

Alcaraz reiteró que está "bastante bien". "Estoy con muchas ganas y motivado para jugar la Copa Davis. Jugamos aquí en España, en Valencia y en casa, lo cual nosotros no estamos muy acostumbrados a jugar en casa y tengo muchísimas ganas de sentir el cariño de la gente y de vivir una Davis más, que yo no he podido jugar muchas", reconoció.

Y eso que viene de no poder desplegar su mejor tenis en el Abierto de Estados Unidos. "No pude entrenar lo que me hubiera gustado y llegar allí de la mejor manera posible. Entonces, pues bueno, una experiencia que aprenderé de ella y para el futuro seguramente irán mejor las cosas", aseguró el murciano.

"Ha sido una gira que la verdad que esperaba hacerla mejor, no he conseguido jugar partidos, no he conseguido jugar al nivel que me hubiera gustado jugar. Al final es muy complicado rendir a tu 100%, rendir al nivel que tú quieres todos los días", lamentó.

"Al final yo creo que esto es tenis, todo puede pasar, tienes que estar preparado para aceptar las cosas tal y como vienen y bueno, una vez ya ha pasado varias semanas, varios días desde que perdí en Nueva York, pues pensando claramente con el equipo", apuntó, pensando ya en esta Davis con España.

El Pavelló Municipal Font de Sant Lluís de Valencia, donde se disputará el Grupo B de las Finales de la Copa Davis 2024 del 10 al 15 de este mes, verá jugar a Carlos Alcaraz defendiendo la camiseta de España junto a Pedro Martínez Portero, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Los españoles, con David Ferrer como capitán, buscarán una de las dos plazas en juego --en un grupo completado por Francia, República Checa y Australia-- para la Final 8 por el título que se decidirá en Málaga del 19 al 24 de noviembre.