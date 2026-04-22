Davidovich: "El parón me ha venido bien, vengo a Madrid muy fresco de cabeza"

1080573.1.260.149.20260422163817 Archivo - Alejandro Davidovich durante el Mutua Madrid Open 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se mostró feliz este miércoles de poder haberse recuperado "al cien por cien" de la lesión abdominal que le privó jugar en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y poder estar en el Mutua Madrid Open, torneo al que acude sin "ninguna expectativa" por estar inédito en la temporada de tierra, pero donde espera que le sirva llegar "muy fresco de cabeza".

"Lo que yo quería era jugar, obviamente, los dos, pero recaí un 'poquito' en la lesión un poco antes del torneo (Godó) y no quería recaer más y jugar al menos el Mutua delante de mi gente. Al final, me encanta jugar aquí en Madrid e intentamos e hicimos todo el trabajo posible para venir al cien por cien", aseguró Davidovich en la Caja Mágica.

El manlagueño ha estado "toda esta semana y media, dos semanas, sin ninguna molestia y con ganas de ganar" y con energía tras pasar tiempo con su "gente y familia" y poder disfrutar de unas "minivacaciones" que no suelen tener en condiciones normales. "Se lo digo a mi gente, a mi equipo, que vengo muy fresco de cabeza. Este parón me ha venido muy bien y aunque nunca sabes si te vas a recuperar al cien por cien o si vas a recaer, tengo muy buen equipo médico y ellos decían este plazo de tiempo y confié en ellos", apuntó.

Esta última lesión no ha provocado que Davidovich cambie "nada" de su tenis de cara a la cita de Madrid donde, al ser su "primer partido en tierra" del año, cambiaría algo su "estilo de juego" para una superficie donde los partidos "están muy 50-50, muy igualados". "Todos los rivales te pueden sorprender y aquí que hay un 'poquito' más de altura que va a favorecer un poco más el saque", recordó.

El tenista malagueño no oculta que bajas como las de su compatriota Carlos Alcaraz o la del serbio Alejandro Davidovich "son importantes para el torneo", pero "mejor" para el resto de cara poder llegar más lejos, aunque en su caso "no es cuestión de ganar o perder sino de disfrutar cada momento y estar agradecido y ser competitivo para tener alguna oportunidad y poder ganar partidos". "No tengo ninguna expectativa ahora para este torneo, sé que muchos jugadores llevan varios partidos en tierra y para mí es el primero", advirtió.

El cabeza de serie número 20 en la capital fue preguntado por la irrupción de Rafael Jódar. "Sí, me sorprende. El primer año nadie te conoce, no tienes ninguna expectativa y tienes muy buenas condiciones para ser muy buen jugador, pero el tenis es duro porque cada semana tienes que competir, cada semana tienes nuevos retos y hay que gestionarse mentalmente esa parte bien porque si no hay idas más largas o menos largas", recordó.

"Pero es un jugador que está demostrando un 'nivelazo'. Entrené con él el martes y le corre la bola. La calidad tenística los tiene y ahora ya es cuestión de ir poniéndole en el buen camino para que sea un gran jugador", subrayó del madrileño.

Davidovich ha "hablado mucho" con el tenista de 19 años y "también con su padre". "Son unas personas muy honestas y muy tranquilas. Me encanta su forma de su visión de la vida y la verdad que conecto mucho con ellos. Yo le intento dar mi visión a nivel de cómo gestionaría algunas cosas", explicó.

"Obviamente, ellos tienen la última palabra y la gestionarán (la carrera) como quieran, pero le doy mis consejos tanto de las malas como de las buenas, de lo que puede pasar. El chico tiene un talento increíble y si hace las cosas bien se puede meter muy arriba", sentenció.