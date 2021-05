DAZN estrena 'Imbatida', un documental sobre la trayectoria de Carla Suárez antes de su vuelta en Roland Garros

"Mi objetivo ahora es no lesionarme y poder jugar algunos torneos"

DAZN, la plataforma global de streaming de deporte, estrena este viernes 'Imbatida', un nuevo reportaje que repasa la carrera de la tenista española Carla Suárez, desde sus inicios, el diagnóstico de su enfermedad y el regreso a las pistas este domingo en el inicio de Roland Garros, que se podrá seguir en DAZN a través de Eurosport.

La grancanaria participará a partir de este domingo en su primer torneo en el circuito WTA después de 17 meses apartada de las pistas por el tratamiento de un linfoma de Hodgkin. Ahora, la tenista quiere poner el broche final a su carrera deportiva en 2021.

La historia de @CarlaSuarezNava no es una más. Es la de un partido que se logra remontar contra un enemigo llamado cáncer. Es dignidad, superación y lucha, pero también cariño y amor de la gente que te rodea ?? ???????????????? Una producción original de #DAZN. ¡Ya disponible! pic.twitter.com/kQiNBIaRwk — DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2021

El documental cuenta con la participación de su familia, de su entrenador, de sus amigos cercanos, de sus compañeras de pista y de su pareja, la internacional española de fútbol Olga García.

'Imbatida' se remonta al primer contacto de Carla con el tenis, que recuerda su madre, Loli Navarro. "Hacía dos días a la semana baloncesto y dos días gimnasia. La gimnasia no le gustaba mucho y esos dos días se quedaban libres, así que tuve que ponerle en otra actividad, dijo. "Ella de pequeña jugaba con todo el mundo. Era cómico ver a una chiquilla jugando con la gente grande y no se amedrentaba, ella jugaba y jugaba y quería jugar. En el colegio jugaba con las niñas uno o dos años más grandes, porque en su categoría no había equipo", añadió su hermano.

El documental también revela los motivos por los que Carla Suárez dejó su tierra natal. "Esa época de mudarme a Barcelona desde Las Palmas fue porque yo veía que en Gran Canaria ya no evolucionaba como a mí me estaba gustando y también porque, quieras o no, terminas jugando o entrenando con la misma gente", explicó Suárez. "El mayor logro profesional es el torneo que gané en Doha en 2016, que para el circuito WTA es un torneo muy importante", rememoró.

El que fuera su entrenador, Marc Casabó, también recuerda su primer encuentro. "El primer día que empezó a trabajar con nosotros fue el 1 de junio de 2007, que ella vino de Las Palmas y nosotros de Barcelona, nos encontramos un sábado a la una del mediodía en un club de Madrid. No ha habido una sola victoria que no haya vivido así, de sentirlo. Cualquier victoria, cualquier paso adelante, lo sentía desde dentro con mucho entusiasmo", subrayó.

El 28 de agosto de 2020, le diagnostican un linfoma de Hodgkin. "Me empecé a dar cuenta de lo que me estaba pasando en junio o julio de 2020, empecé mis entrenamientos en Barcelona, había estado durante el confinamiento en Gran Canaria y me encontraba más cansada de lo normal pero no le daba mucha importancia porque solo me pasaba en los entrenamientos de tenis y no en el día a día. Sabíamos que algo pasaba, pero no le dábamos importancia porque solo me pasaba ahí", indicó.

Sara Mérida, su entrenadora personal, también recuerda el inicio de esa época. "Pensábamos que podía ser por los nervios, al final ella se planteaba acabar este año y podría ser la ansiedad de ver el final, pero ella me decía 'puede ser, pero tengo una cierta edad y controlo bastante ese aspecto emocional y no creo que sea eso'", apuntó.

Cuando conocieron el diagnóstico, su pareja, la futbolista Olga García, recuerda lo que se le pasó por la cabeza en ese momento. "No la quiero perder, no quiero que se vaya. Es un ejemplo para todos, en este caso, de superación", señaló.

Grandes estrellas del deporte como Rafa Nadal, Marc Márquez, Simona Halep, Petra Kavitova, Sergio Llull o Pau Gasol le mostraron su apoyo por redes sociales, y Serena Williams le dedicó un emotivo vídeo. "Carla, siempre ha sido muy divertido jugar contra ti, fuiste un amor siempre que coincidimos en los vestuarios, ¡te echo de menos!", afirmó la estadounidense.

"El objetivo ahora que he vuelto a entrenar es no lesionarme y poder ir a jugar algunos torneos durante este año", explicó Suárez. Olga García, además, pide algo más para su retirada: "Me encantaría que hubiera público para despedirse de la forma que se merece", dijo, y reconoce que tiene una meta personal muy próxima: "Ella quiere plantearse ser madre".

Suárez aprovecha también para mandar ánimo a las personas que están pasando por la situación que ella pasó. "A una persona que pasa por algo similar a lo mío le mandaría, sobre todo, mucha fuerza, muchos ánimos, que mantenga la esperanza, que no se venga abajo, que de situaciones así se sale si uno está dispuesto a luchar. Creo que es importante darle visibilidad a este tema y que sepan que se puede salir de una situación así", aseguró.

'Imbatida' ya está disponible en la plataforma, donde también se pueden encontrar otros reportajes especiales sobre tenis como 'Ashleigh Barty, jugadora del año', que comparte todos los detalles de la tenista australiana número uno del mundo; 'Donna Vekic, sin prisa pero sin pausa', que repasa la trayectoria de la deportista croata; o 'Sharapova y Wozniacki, la retirada de dos estrellas', con los mejores momentos de dos de las mejores tenistas que, tras contar con numerosas victorias a sus espaldas, decían adiós a la raqueta.