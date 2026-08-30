Diane Parry logra su primer título WTA en Monterrey

Diane Parry con el trofeo de Monterrey - Europa Press/Contacto/Antonio Ojeda

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista francesa Diane Parry ha conquistado su primer título individual en el circuito en el torneo de Monterrey (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de superar el sábado en la final a la belga Elise Mertens (6-4, 0-6, 6-3), segunda favorita del certamen mexicano.

La jugadora gala, de 23 años, se adelantó 4-1, y después de que Mertens igualase (4-4) remontó los dos últimos juegos para llevarse el primer parcial. Después de no ganar ningún juego en la segunda manga, ganó los tres primeros juegos del set definitivo salvando cuatro bolas de 'break' y volvió a romper en el sexto, al que respondió la belga con un 'contrabreak' que no impidió que el partido se cerrarse en dos horas y 31 minutos.

En total, Parry conectó 21 golpes ganadores con la derecha -casi el doble que su adversaria- y salvó 12 de 17 puntos de quiebre. De esta manera, se convirtió en la segunda francesa en levantar el trofeo en Monterrey tras Marion Bartoli, que lo hizo en la edición inaugural de 2009.