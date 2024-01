Djokovic: "Es uno de mis peores partidos de 'Grand Slam'"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha reconocido que el "mediocre" partido de cuartos de final del Abierto de Australia, en el que ha perdido este viernes ante el italiano Jannik Sinner (6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3), ha sido "uno de los peores" de su carrera en 'Grand Slam', y ha explicado que no ha estado "a la altura" este año en Melbourne.

"Me sorprendió mi nivel, en el mal sentido (...) Es uno de los peores partidos de 'Grand Slam' que he jugado, al menos que recuerde. No es una sensación muy agradable haber jugado de esta manera, pero le doy todo el mérito a Sinner, lo ha hecho todo mejor que yo en todos los aspectos del juego", señaló en la rueda de prensa posterior al partido.

En este sentido, el balcánico confesó que en ningún momento del torneo se sintió "cerca" de su mejor nivel. "Quizás en el partido contra Mannarino, pero la mayoría de los partidos no jugué a la altura ni de la forma en que juego normalmente aquí en Australia", apuntó.

"Mi nivel de hoy me sorprendió porque pensé que no sería tan malo en los dos primeros sets. No me sentí realmente yo mismo en la pista durante este torneo. Se puede decir que las semifinales son un gran resultado, pero siempre espero lo mejor de mí y no estaba esto hoy", continuó, describiendo su actuación este viernes como "mediocre".

Por otra parte, Djokovic lamentó el hecho de no haber podido romper ni en una ocasión el servicio de su rival -se impuso en el tercer set en el 'tie-break'-. "Esa estadística dice mucho. Estaba sacando con mucha precisión", dijo, antes de hablar del transalpino. "Siempre estuvo muy tranquilo, muy sereno en la cancha. Darren Cahill, que es un entrenador con mucha experiencia y que ha trabajado con exnúmeros uno del mundo, es de gran ayuda desde el punto de vista mental", finalizó.