Djokovic sube el nivel ante Zapata para avanzar en Nueva York

Carballés se queda sin épica ante Aslan Karatsev

Sorribes y Masarova, eliminadas contra pronóstico



MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic firmó un sólido triunfo (6-4, 6-1, 6-1) este miércoles ante el español Bernabé Zapata en segunda ronda del US Open, último 'grande' de la temporada del que se despidió también Roberto Carballés y, en el cuadro femenino, las españolas Sara Sorribes y Rebeka Masarova.

El número uno del mundo, cima que recuperó ganando su debut en Nueva York, prefirió no fiarse de otro español en su camino, por primera ver rival del valenciano. "Los españoles nunca mueren", le dijo Carlos Alcaraz después de Cincinnati, a lo que el serbio contestó con un "ya lo había sufrido antes", pensando en Rafa Nadal.

'Nole' quiso un triunfo por la vía rápida y no dio opción a un Zapata que peleó el primer set y el inicio del tercero. El serbio acusó más el calor de la sesión de día, el sol y la humedad en la Arthur Ashe, pero el español no aprovechó una buena entrada en el partido. La primera opción de romper fue para Zapata, pero como en el resto de partido, no acertó con las bolas de 'break' (0/6).

El de Belgrado sí rompió en el quinto juego y tomó la ventaja suficiente para ponerse por delante (6-4). La resistencia del español se vino abajo pronto en el segundo set ante un Djokovic que subió el nivel y firmó un 6-1 sin discusión. Zapata se dejó ir y empleó sus fuerzas en el ataque del tercer parcial que tampoco le dio el 'break', a pesar de cuatro opciones en dos turnos.

En cambio, el campeón de 23 'grandes' rompió en un 3-1 que convirtió en otro parcial contundente en el US Open. El serbio, ausente el año pasado perjudicado aún por su no vacunación contra el coronavirus, regresa a Nueva York con ganas de comerse la 'Gran Manzana'. Su rival en tercer ronda será su compatriota Laslo Djere.

Por otro lado, el también español Roberto Carballés se quedó con la miel en los labios en su derrota ante el ruso Aslan Karatsev por 6-2, 4-6, 6-3, 7-6(4). El canario tuvo en su mano forzar el quinto set después de salvar cuatro bolas de partido, pero Karatsev reaccionó a tiempo de una debacle momentánea para evitar que Carballés jugase una tercera ronda de 'grande' por segunda vez.

La jornada tampoco fue buena para el tenis español en el cuadro femenino, ya que se quedó sin representación con las derrotas de Sorribes y Masarova. La castellonense, reciente campeona en Cleveland, sufrió la remontada de la china Xinyu Wang por 5-7, 6-3, 6-4 en casi tres horas de partido y un tercer set vibrante.

Mientras, una Masarova también con motivos para creer tras su triunfo en primera ronda contra la griega Maria Sakkari, octava cabeza de serie, cedió (7-6(0), 6-2) contra la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova en busca de su mejor resultado en 'Grand Slam'.