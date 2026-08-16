Djokovic: "Tengo un problema de salud que empeora con la humedad y el calor"

Novak Djokovic - Europa Press/Contacto/Shaina Benhiyoun

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic, que el sábado quedó eliminado en segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) ante el argentino Thiago Agustín Tirante, ha desvelado que lleva "años" padeciendo un problema de salud crónico que "empeora con la humedad y el calor".

"Enhorabuena a mi rival. Desde luego, no ha sido un partido agradable para mí. Por cómo me sentía... No es la primera vez, y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay", señaló el número cinco del mundo ante los periodistas tras su derrota ante Tirante, en el puesto 50 del ranking ATP (2-6, 6-4, 6-4).

El tenista de 39 años, que disputaba su primer partido desde que cayera ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon, explicó que su problema se vio agravado por el calor y la humedad de Ohio; en el ecuador del segundo set, se desplomó de rodillas antes de solicitar asistencia médica.

"Es simplemente un problema de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos dos años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay humedad y hace calor. Ya me lo esperaba, pero hay todo un conjunto de factores, como los nervios y todo lo que ello conlleva, que lo empeoran, y eso es lo que ha pasado", manifestó.

Por último, el tres veces ganador del torneo norteamericano habló de la posibilidad de regresar a Cincinnati el año que viene. "Sin duda espero que sí, pero, por desgracia, parece más probable que no. Pero ya veremos qué nos depara el futuro", finalizó.