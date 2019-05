Federer sufre ante Monfils para unirse a Djokovic y Thiem en cuartos en la Caja Mágica

Actualizado 09/05/2019 18:20:06 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer sufrió mucho este jueves para meterse en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de deshacerse en tres sets, y salvando dos bolas de partido, mientras que menos problemas tuvieron el serbio Novak Djokovic con el también francés Jeremy Chardy (6-1, 7-6(2)) y el austriaco Dominic Thiem ante el italiano Fabio Fognini (6-4, 7-5).

Tres de los favoritos en la Caja Mágica cumplieron y ya están entre los ocho mejores del torneo madrileño, con mención especial para el de Basilea que no pisaba esa ronda desde hace siete años cuando terminó ganando su tercer y último título en la capital, y que además lo hizo con una victoria muy trabajada y llena de veteranía, lejos de la que logró en su debut.

Y es que ante Richard Gasquet el pasado lunes, el número tres del mundo no había estado en la pista ni siquiera una hora y quiso repetir la misma receta, saliendo a velocidad máxima antes de que Monfils demostrase que su buen año no es casualidad y le tuviese contra las cuerdas con 'break' de ventaja en el tercer set y bola de partido. El helvético superó estos obstáculos y ahora tendrá un examen de más nivel ante Dominic Thiem en el sin duda choque estelar de la antepenúltima ronda.

El suizo no encontró oposición en la primera manga, saldada a su favor con un 'rosco', el primero en arcilla roja desde 2012, producto de su agresivo tenis y la 'ayuda' de un tenista parisino que era un caudal de errores no forzados.

Menos de 20 minutos tardó Federer en ponerse por delante, pero, al contrario que Gasquet, Monfils sí reaccionó y 'compareció' por fin en la Manolo Santana. Así, sus golpes pasaron de ser erráticos a ganadores y volteó, también en un visto y no visto, el guión con una esperanzadora salida (3-0) y con el de Basilea 'desenchufado' del partido, sobre todo con su mejor arma, su 'drive'.

De todos modos, el exnúmero uno del mundo logró seguir enganchado al partido y en cuanto su rival bajó su nivel se volvió a meter en el duelo e incluso después de recuperar el 'break' tuvo bola de rotura con 4-4. No la pudo aprovechar y eso dio más fe al francés que terminó por llevarse el parcial con otra rotura.

El panorama no mejoró para Federer, más nervioso de lo habitual por sus errores no forzados y de nuevo a remolque en el tercer y definitivo set. Sin embargo, curtido en mil batallas, supo esperar su momento y este de nuevo apareció para equilibrar un partido que alcanzó cotas máximas de tensión.

Primero, Monfils tuvo que salvar una bola de 'break' para garantizarse la 'muerte súbita' y luego gozó de dos pelotas de partido al resto, donde apareció la clase y sangre fría del campeón de 20 'Grand Slams', más acertado en el 'tie-break' para acabar con su sufrimiento.

Ahora, al triple campeón en Madrid le espera otro duro examen ante Dominic Thiem, finalista en las dos últimas ediciones y que sacó adelante un siempre complicado encuentro con el imprevisible Fabio Fognini, al que batió con trabajo en dos mangas por 6-4, 7-5.

El austriaco, campeón del Godó y que sufrió en su estreno ante Reilly Opelka hasta que el estadounidense se retiró en el tercer set, tenía un atractivo duelo en la Arancha Sánchez-Vicario ante el de San Remo, campeón en Montecarlo y que le había derrotado el año pasado en la arcilla roja del Foro Itálico.

Pero el quinto cabeza de serie se mantuvo firme, sobre todo con su servicio, que no cedió en todo el partido, dejando solo una oportunidad a su rival, que no pudo igualar la temprana rotura que le costó el primer set, pero que en el segundo plantó cara. Fognini tuvo su única bola de 'break' para haberse puesto 5-3, pero no la aprovechó y Thiem no desperdició una en el undécimo juego para romper y sentenciar.

DJOKOVIC TAMBIÉN PASA Y JUGARÁ ANTE CILIC

Tampoco falló Djokovic, que tuvo un partido finalmente más trabajado de lo que parecía, sobre todo en el segundo parcial, cuando Jeremy Chardy elevó su nivel y llegó a gozar de una bola de set, antes de caer por decimotercera ocasión en otros tantos enfrentamientos contra el actual número uno y sin poder todavía arrebatarle ninguna manga.

'Nole' salió arrollador a la Manolo Santana y muy pronto se puso con un contundente 4-0 tras dos 'breaks'. Luego, pareció bajar algo el ritmo e incluso tuvo que levantar un 0-40 con su servicio antes de sentenciar el set.

A partir de ahí, Chardy mostró otra cara, empezando por su servicio, que mejoró ostensiblemente para permitirle no pasar apuros y plantarse 5-4 arriba. El serbio, pese a estar algo menos fluido en su tenis y movimientos, tampoco dio concesiones hasta ese momento cuando el francés tuvo pelota para forzar un tercer y definitivo parcial.

Djokovic la salvó con un saque al cuerpo y en el 'tie-break' recuperó su solidez para citarse en un atractivo duelo de cuartos con el croata Marin Cilic, noveno cabeza de serie que remontó al serbio Laslo Djere (4-6, 6-3, 6-2).