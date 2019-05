Federer: "En Madrid puedes plantear el partido como si fuese pista dura"

Publicado 07/05/2019 22:22:46 CET

El tenista suizo Roger Federer se mostró "contento" de volver a jugar en tierra batida y "supercontento" de haberlo hecho en el Mutua Madrid Open, donde le ayudan unas condiciones que le permiten plantear el partido "como si fuese pista dura", algo que no sucede en París con Roland Garros.

"No creo que me vaya a cansar en Madrid, las condiciones son muy rápidas y sólo debes preguntarse si tienes que tomar riesgos. Estoy muy contento de la vuelta a la tierra y supercontento de estar en Madrid, donde la gente me apoya muchísimo. Esto me hace sentir que ha sido la decisión adecuada. Mo creo que Richard haya jugado a su mejor nivel, pero por mi parte ha sido un gran partido", afirmó Federer en rueda de prensa.

Además, remarcó que Roland Garros "va a ser muy diferente". "En París hace mas frío, hay lluvia y debes jugar de forma diferente, pero aquí puedes entrar en la pista con un planteamiento de pista dura y puedes sacar fuerte, ganar puntos y quitarte problemas que no puedes hacer en otros lugares", añadió.

"Para ser sincero, no demasiado", replicó sobre si había echado de menos lo que supone jugar en arcilla. "En 2016 igual sí la eché de menos y luego en 2018 pensé que si había funcionado en 2017 (saltarse la temporada y ganar Wimbledon) por qué no repetirlo. Pero no le eché mucho de menos porque me estaba divirtiendo en otros sitios", subrayó el de Basilea, que confesó que el año pasado no fue "la decisión correcta" no jugar la gira de tierra donde se ve "un juego divertido".

Finalmente, fue preguntado por si le un posible duelo con Rafa Nadal, al que ganó en la final hace diez años. "Sí porque eso quiere decir que he llegado a final. No he tenido muchas oportunidades de ganarle en tierra en los últimos tres años y hace diez años jugué muy sólido y él estaba cansado. Me encantaría jugar en tierra con el otra vez aunque sé que es un reto muy complicado porque es el referente en esta superficie", remarcó.