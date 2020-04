Feliciano López: "Hay una posibilidad de jugar el torneo de Madrid en septiembre"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, explicó este domingo la "pequeña posibilidad" de que el Mutua Madrid Open se dispute en el mes de septiembre, como quiere la ATP de antesala a Roland Garros, aunque reconoció que no es optimista.

"Anunciamos la cancelación y ahora hay una pequeña posibilidad de que se pueda jugar en septiembre, pero es pequeña. El torneo de Roland Garros está previsto que se juegue en septiembre y la ATP quiere que antes de Roland Garros, los torneos más importantes de tierra se puedan jugar para que los jugadores se puedan preparar un poco, que son Roma y Madrid. No soy muy positivo pero todavía está la puerta abierta", explicó.

'Feli' confesó en una entrevista al programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope que la cancelación del Masters 1.000 español puede no ser definitiva y valoró la opción de que tenga que ser a puerta cerrada. "Es otro de los problemas. A puerta cerrada, el tenis no funciona. Es una opinión personal", dijo.

"No es como el fútbol que los derechos de la televisión pueden salvar la temporada. El tenis a puerta cerrada no sería una producto interesante. Lo que se quiere es jugar con público. Si se pudiera jugar a puerta cerrada en Madrid, no sé si decidiríamos hacerlo o no", añadió, en medio de la crisis actual por el coronavirus.

Como tenista aún en activo, Feliciano pidió que se encuentre ya una medida para que los deportistas puedan entrenarse. "Es difícil entender lo que está pasando con el deporte. No somos prioridad y no somos exigentes, pero no podemos hacer nada. No tiene sentido que un deportista no pueda salir a correr al aire libre durante una hora, que no vamos a poner en riesgo a nadie. En casi todos los países de Europa la gente está saliendo a hacer deporte", terminó.