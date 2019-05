Ferrer: "Me he deshidratado y he sufrido muchísimo en el tercer set"

Publicado 07/05/2019 20:01:19 CET

El tenista español David Ferrer apuntó que sus problemas físicos en el tercer set de su partido ante Roberto Bautista se debieron a una deshidratación que le hizo sufrir "muchísimo", pero que no es "nada importante" para afrontar su segundo partido del Mutua Madrid Open ante el alemán Alexander Zverev frente al que sólo quiere seguir disfrutando "de cada sensación" que viva.

"Me he deshidratado y he sufrido muchísimo en el tercer set, pero no es nada importante. Tengo que descansar e hidratarme bien, he estado varios días en la cama y por ahí me costó aguantar físicamente", señaló Ferrer en rueda de prensa.

El de Jávea aseguró que no había "pensado" en su abandono en el US Open. "Sólo quería terminar. Sabía que con tratamiento e hidratándome podía sacarlo adelante. Había hecho 'break' y me quedaban tres juegos, tenía fe", indicó.

"Creo que los dos hemos empezado nerviosos, yo por hacerlo bien y él porque jugar contra mí no le era fácil. Me duele por él, es un buen amigo y es un día complicado, pero eso no quita el año que está haciendo y las alegrías que va a dar", añadió sobre el partido.

El de Jávea intentó que para él fuese "un día más". "Estaba más nervioso porque cuando he ido a calentar había mucha gente que ha venido a verme, pero enseguida lo hemos afrontado como un partido más", admitió 'Ferru', que sólo piensa en "jugar" y que cada partido "sea uno más".

"Tengo que dejar las emociones a un lado porque eso me hace ser competitivo y ganar este tipo de partidos al final. Quiero jugar un buen tenis e intentar estar concentrado hasta el último punto. Cuando sea el último ya vendrán las emociones y los momentos buenos, para mí esto son noches y tardes que no voy a volver a disfrutar y que las disfruto al máximo", subrayó el alicantino.

Ferrer bromeó al ser preguntado por un posible duelo con Rafa Nadal. "Estoy 'muerto', no sueño con nada, sólo en descansar y hacer mañana un buen partido", señaló con una sonrisa. De cara al duelo con el alemán Alexander Zverev, cuatro del mundo y actual campeón en Madrid, no le dio importancia el hecho de haberle ganado en Miami.

"Independientemente de ganarle el último partido, es un reto muy complicado. No lo pienso, sólo disfruto de este momento de ganar a un buen amigo y un rival complicado, de descansar y de disfrutar con mi familia y del tiempo que tenga en la Pista Central, voy a disfrutar cada sensación que tenga", advirtió el veterano tenista español.

Finalmente, reconoció que le sorprendió la foto de familia del domingo con muchos de los tenistas del circuito. "Fue una sorpresa, vinieron muchos con los que tampoco tengo una relación tan cercana y ver que te valoran como persona y tenista me hizo sentirme muy feliz", confesó.