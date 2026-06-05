Granollers y Zeballos defenderán su título de dobles en Roland Garros

Archivo - Marcel Granollers y Horacio Zeballos se abrazan tras una victoria - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Marcel Granollers defenderá su título en el cuadro de dobles de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras clasificarse este viernes, junto al argentino Horacio Zeballos, para la final.

El catalán y el sudamericano, que el año pasado ganaron por primera vez este 'grande', cumplieron con su condición de cabeza de primeros de cabezas de serie en la arcilla parisina y batieron a la dupla italiana formada por Andrea Vavassori y Simone Bolelli, quintos favoritos, en un disputado partido decidido en dos sets por 7-6(4), 6-4 tras casi dos horas.

Granollers y Zeballos continúan con paso firme en la capital francesa donde todavía no han cedido ningún set en sus cinco partidos después de un duro encuentro, con un primer parcial donde no pudieron inquietar el saque de sus rivales, que sí desperdiciaron tres bolas de rotura con 3-2 a su favor.

La 'muerte súbita' decidió a favor de los actuales campeones (7/4), que se asentaron aún más y que esta vez no dieron resquicios al saque y amenazaron más al resto, desperdiciando un valioso 15-40 al inicio de la segunda manga. Y cuando se auguraba un posible nuevo 'tie-break', con 5-4, la presión pudo con Vavassori y Bolelli, que cedieron en blanco su saque y el billete a la final donde se verán las caras con el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos cabezas de serie.