Jéssica Bouzas y Cristina Bucsa acceden a octavos de final en Mérida

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Jéssica Bouzas y Cristina Bucsa se clasificaron este martes para los octavos de final del torneo de Mérida (México), de categoría WTA 500 y que se disputa sobre superficie dura, gracias a sus respectivas victorias ante la británica Heather Watson, por 6-3 y 6-1, y frente a la croata Donna Vekic, por 6-3 y 6-2.

En el Yucatán Country Club, Bouzas y Watson se intercambiaron pronto dos roturas de servicio, pero la gallega volvió a romper en el séptimo juego y con la inmediata consolidación enfiló a su favor el primer set en poco más de media hora. En la segunda manga, le hizo un 'break' a su rival también casi nada más empezar y se vio con una cómoda ventaja.

Sin titubeos, la arousana quebró de nuevo en el séptimo juego y dejó visto para sentencia su triunfo en una 1 y 9 minutos, y con eso también su clasificación para unos octavos donde se enfrentará a la vencedora del partido entre la polaca Magdalena Frech y la uzbeka Maria Timofeeva.

Por su parte, Bucsa tardó 1 hora y 25 minutos en batir a su oponente. En el primer set flojearon ambas jugadoras con sus saques, pero del octavo juego salió en ventaja la de Torrelavega y en el noveno cerró ese primer parcial a su favor. En el segundo set, estuvo bastante mejor que Vekic y lo demostró poniéndose con un tempranero 3-0 arriba.

Pese a una nueva alternancia de roturas, Bucsa amarró finalmente la victoria y en la siguiente ronda del torneo se medirá contra la canadiense Marina Stakusic, quien en hora y media derrotó por 6-4 y 6-3 a la ucraniana Dayana Yastremska.