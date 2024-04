Jessica Bouzas: "Jugar primera ronda en la Manolo Santana es un sueño cumplido"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La joven tenista española Jessica Bouzas se mostró "supercontenta" de su victoria de este miércoles ante Paula Badosa y de su "primera victoria" en un WTA 1000 como el Mutua Madrid Open, donde vio su "sueño cumplido" de poder jugar un partido del cuadro final en la Manolo Santana.

"Estoy supercontenta de ganar a Paula y de lograr mi primera victoria en un WTA 1000 y de estar en un cuadro final. Jugar contra Paula y contra cualquiera de este nivel es una batalla. Empecé jugando muy bien, luego ella subió el nivel y quizá no me lo acabé de creer al cien por cien. En el segundo set tuve esa confianza en mí misma y empecé a sacar mi carácter", indicó Bouzas en rueda de prensa.

La gallega reconoció que el Mutua Madrid Open en su torneo "favorito". "Es en casa y se siente el apoyo del público, tenía muchas ganas y era un sueño desde pequeña hacerlo bien. Jugar primera ronda en la Manolo Santana es un sueño cumplido", admitió.

"Quiero centrarme en mí paso a paso. El de Antalya (Turquía) fue el primer WTA 125 que gané y no pienso mucho en ir más allá, quiero seguir trabajando como a principio de año y los resultados llegarán, estoy muy contenta", añadió Bouzas.

La pontevedresa ya se cree que puede "estar" con las mejores. "Confío más en mí misma y llevo un trabajo por detrás con todo mi equipo para afrontar estas situaciones. Soy primeriza en muchas cosas y tengo que asimilarlo un poco, tener confianza, estar tranquila, que es lo que me está dando mas resultados, y sacar mi tenis", sentenció de cara al futuro.

Ahora, jugará ante una campeona de 'Grand Slam' como la letona Jelena Ostapenko, ganadora de Roland Garros en 2017. "En mi caso no miro a mis rivales, las analiza mi entrenador porque yo las veo demasiado buenas", señaló con una sonrisa. "Me da mucha ilusión jugar contra estas jugadores, es un objetivo desde que era pequeña, y debo de afrontar el partido como me diga mi entrenador, con tranquilidad e intentando dejar todo en pista", remarcó.