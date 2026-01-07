Kaitlin Quevedo cae en octavos del torneo de Auckland

Archivo - La tenista española Kaitlin Quevedo durante un torneo - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo resultó este miércoles eliminada del torneo de Auckland (Nueva Zelanda), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de caer en los octavos de final ante la belga Sofia Costoulas en dos sets por 6-2, 6-0.

La jugadora de 19 años había dado la sorpresa en su estreno al batir a la estadounidense Patty Stearns, octava favorita, pero fue desarbolada completamente por su rival ante la que únicamente pudo ganar dos juegos y frente a la que no aprovechó ninguna de sus cuatro bolas de 'break'.