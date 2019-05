Kerber se da de baja en Madrid por una torcerdura de tobillo

Publicado 07/05/2019 18:24:13 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista alemana Angelique Kerber comunicó este martes su retirada del Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA, por culpa de una torcedura de tobillo producida durante el entrenamiento matinal en la Caja Mágica.

"Tengo que decir que me doy de baja del partido de esta noche por mi tobillo derecho. Me lo torcí esta mañana durante mi entrenamiento y aunque creo que no es grave, no puedo dar el cien por cien y he decidido no arriesgar el resto de la temporada en tierra", afirmó Kerber en rueda de prensa.

La número cuatro del mundo era la encargada junto a la croata Petra Martic, verdugo de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza en primera ronda, del partido nocturno que cerraba la actividad del día en la Manolo Santana.