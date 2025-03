Kyrgios y la demanda de la PTPA: "Queríamos hacer algo por el futuro del tenis, las cosas tenían que cambiar"

LONDRES 19 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El tenista australiano Nick Kyrgios celebra la acción legal que ha tomado la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA) contra los organismos rectores de su deporte, que considera beneficioso para "el futuro" del tenis porque "las cosas tenían que cambiar", y también se mostró crítico con la ATP por su forma de dirigir y organizar.

El australiano es uno de los 12 tenistas y extenistas que se han personado como demandantes en el proceso judicial que se sigue en los Estados Unidos liderada por el sindicato creado por el serbio Novak Djokovic y el canadiense Vasek Pospisil hace cuatro años.

El nombre del ganador de 24 'Grand Slams' no figura en la lista, pero su presencia como impulsor de la PTPA da peso a esta acción contra la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, que amenaza con provocar una 'guerra civil' en el seno de este deporte.

Entre las quejas de esta asociación figuran la supresión de la competición entre torneos, que, según afirma, reduce los premios en metálico, un sistema draconiano de puntos para la clasificación, un calendario insostenible y la explotación financiera de los jugadores.

También acusa a los órganos de gobierno del tenis mundial de no tener en cuenta el bienestar de los jugadores al obligarles a competir a altas horas de la noche y en condiciones de calor extremo, y califica las prácticas antidopaje como de invasión de la intimidad.

"Tengo la sensación de que la gente sabe que algo está pasando entre bastidores desde hace mucho tiempo. Yo mismo, Pospisil, Djokovic, todos queríamos hacer algo así por el futuro del tenis. Sé que yo y muchos otros jugadores no estamos contentos con las estructuras y todo lo que está pasando en el tenis en este momento. Será un momento especial para el tenis, las cosas tenían que cambiar", aseguró Kyrgios a 'Sky Sports'.

El de Canberra apuntó que "el primer objetivo de la PTPA era conseguir que se escuchara a los jugadores". "Siento que no se nos escucha. La ATP tiene tanto poder que no tiene que demostrar nada a nadie y ahora es cuando cosas como ésta tendrán que cambiar. Tendrán que mostrar las cosas y cómo funcionan y entonces es cuando la gente se dará cuenta realmente de que no se ha hecho correctamente en los últimos tantos años", subrayó.

La ATP y la WTA respondieron el mismo martes con firmeza al anuncio de la PTPA y prometieron "defenderse enérgicamente". La asociación masculina acusó al sindicato de elegir "la división y la distracción a través de la desinformación en lugar del progreso", mientras que la femenina calificó la acción legal de "lamentable y equivocada".