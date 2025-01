Martín Landaluce disfruta de la Davis: "Estoy con un gran nivel"

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce valora de manera ilusionante su primera convocatoria en la Copa Davis de cara a la eliminatoria de este fin de semana contra Suiza, una llamada "inesperada" pero que responde a un "gran nivel" de juego.

"No contaba con venir. Estaba planeando hacer entrenos en Madrid y saber que iba a venir a la Copa Davis con todos ellos fue una sensación muy bonita", confesó en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"Está siendo una experiencia muy chula. El ambiente es muy bueno, con el capitán me llevo muy bien y me lo estoy pasando genial en los entrenos. Con ganas de seguir estos días porque estoy aprendiendo mucho", añadió ante la primera ronda Qualifier de la Copa Davis.

El madrileño, de 19 años, confía en dejar muestras de su nivel en el Swiss Tennis Arena de Biel. "Estoy con un gran nivel. Cada semana estoy jugando mejor, estoy sumando, estoy creciendo. Está siendo un camino muy chulo. Creo que estoy haciendo las cosas bien, entrenando bien y pueden venir unos días muy buenos", afirmó.

Además, Landaluce confesó que sabe gestionar la presión. "Creo que lo he llevado bastante bien. Igual en esos primeros meses te sorprende un poco, pero en mi familia me han inculcado unos valores muy buenos y yo siempre he seguido mi camino. He hecho las cosas para mí, para ellos, y se está dando muy bien. Por ahora estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo", comentó.

Así, el joven tenista español tiene claro sus objetivos a corto plazo. "Seguir escalando en el ranking, jugar cada vez más partidos contra los buenos, e intentar meterme en los mejores torneos. Creo que de cara a Roland Garros puedo hacerlo bien estos meses para intentar entrar en el cuadro final. A final de año me gustaría haberme visto con buenos partidos", afirmó.

Landaluce, que vive alejado de las redes sociales, lee libros de filosofía y compagina el tenis con la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la UNIR de La Rioja, confesó que no deja de ser él mismo en la Davis. "Intento sacar el mayor tiempo posible para estudiar y enviar los trabajos cuando tengo los exámenes. Así que aquí, mientras estoy para la Davis, me tengo que preparar para hacerlos porque los tengo en unos días", apuntó.

"Yo creo que se puede compaginar y que está muy bien ir haciendo las dos cosas, cada una complementa a la otra, y voy a intentar hacerlo así el máximo tiempo posible porque creo que me ayuda mucho como persona y me está dando una base muy grande", terminó.