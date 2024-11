Miguel Díaz: "La retirada de Nadal ganando la Davis sería lo más de lo más"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, afirmó este lunes que la presencia del tenista Rafa Nadal "engrandece" al equipo español para las Finales de la Copa Davis, torneo en el que sería "lo más de lo más" despedir al balear con un título, objetivo para el que son "favoritos".

"Tenemos mucha ilusión con un equipazo, y es una gran oportunidad para ganar la séptima Davis. Encima va a venir Rafa Nadal, eso engrandece al equipo. Poder llegar a esa retirada con un título es lo más de lo más. Vamos a disfrutar de unas eliminatorias con mucha emoción", expresó el mandatario en un Encuentro Digital sobre las próximas Finales de la Copa Davis organizado por Europa Press con el apoyo de 'Lexus'.

Díaz resaltó la carrera del balear, con 22 'grandes', "eclipsando" a otras figuras de este deporte como David Ferrer o Feliciano López. Además, compartirá equipo con Carlos Alcaraz, algo "fantástico para el público español". "Nos ha venido Dios a ver. Detrás de Alcaraz también vendrán jugadores buenos. Estamos muy ilusionados con Carlos, si se lo permiten las lesiones", celebró.

"Somos uno de los favoritos junto a Italia y Estados Unidos. Tenemos un equipazo para tener posibilidades reales. Luego pueden ocurrir sorpresas, pero tenemos un equipo muy bueno", agregó Díaz, que recordó que España "es el país más laureado en el siglo XXI" en la Copa Davis, un torneo que "el 80% de los países no han ganado".

No obstante, el mandatario cree que será "una competición difícil" para el equipo español, al que "perjudica las condiciones, al ser pista cubierta y rápida", pero "España siempre está ahí". "Tenemos un hándicap: el no poder jugar en tierra batida las finales, porque muchos países favoritos se atascan en esa superficie", advirtió.

Y es que Díaz cree que el actual formato "no es lo ideal", aunque explicó que su cambio llegó "porque los jugadores 'top' no iban a las competiciones". "España ha sido sede desde el año 2019. Yo si hubiera jugado todas las finales en otro país yo me habría quejado. Lo normal es que los aficionados de los diferentes países también tengan la posibilidad de ver a sus jugadores", reflexionó.

Las Finales de la Davis, del 19 al 24 de noviembre en Málaga, coincidirán con la celebración de las de la Billie Jean King Cup en el Estadio La Cartuja de Sevilla, del 12 al 20 del mismo mes. Una competición a la que Paula Badosa llega tras un final de temporada "espectacular" que "hace albergar esperanza" a Díaz. "Tenemos un gran dobles. Swiatek ha dicho que vendrá a jugar contra España y eso lo hará un poco más difícil, pero tenemos opciones", analizó.

"El tenis es de los pocos deportes en los que cobran igual lo mismo los hombres que las mujeres. Que la BJKC y la Davis se equiparen en premios es muy bueno", aplaudió Díaz sobre la igualdad de género en el tenis.

Finalmente, alabó la labor de Feliciano López como director de las Finales de la Davis. "Es historia viva de nuestro tenis. Es el jugador que más torneos de 'Grand Slam' que ha jugado seguidos en el mundo. Representa los valores de compromiso, siempre puso por delante los intereses de jugar por España antes que los suyos propios. Siempre nos quedó una espinita que fue el que no llegara a ganar Wimbledon", concluyó.