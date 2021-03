El Mutua Madrid Open invita a Paula Badosa al cuadro final

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open ha invitado a la tenista española Paula Badosa a disputar el cuadro final del torneo, de categoría WTA 1.000 y que comenzará el próximo 27 de abril.

"Estoy muy agradecida al Mutua Madrid Open por la invitación. Tener la oportunidad de competir en España es algo muy especial y que personalmente afronto con la mayor ilusión posible", apuntó Badosa en declaraciones facilitadas por el torneo.

La neoyorquina, número 70 del ranking mundial WTA, se une a Garbiñe Muguruza como jugadoras españolas ya confirmadas en el certamen madrileño. "Me encanta la gira de tierra batida, así que poder competir en Madrid me motiva muchísimo. Fue uno de los primeros grandes torneos que pude disputar en mi carrera y recuerdo el gran cariño que me mostraron los aficionados. Estoy deseando volver a competir en las pistas de la Caja Mágica", añadió.