Paula Badosa: "Fue una batalla mental, estoy feliz por la victoria"

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se mostró "feliz" por su pase este viernes a los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, sobre todo por haber sacado adelante un partido "difícil" por el viento y una "batalla mental".

"No fue fácil, especialmente por las condiciones. Hacía mucho viento y venía de jugar en 'indoor' en los dos primeros partidos y me sentía muy bien en condiciones totalmente diferentes. Fue difícil jugar, pero creo que hoy especialmente fue una batalla mental y estoy feliz de haber conseguido la victoria", señaló Badosa en rueda de prensa.

La catalana cree que su nivel en los dos primeros partido fue "muy alto", pero incidió en su fortaleza mental. "No venía con mucha confianza de Brisbane y Adelaida, así que creo que luché para superarlo. Fueron duros los primeros días aquí, pero superé la situación", remarcó.

"Simplemente trato de mantenerme positiva, incluso aunque a veces las cosas no salgan como quiero siempre trato de luchar sin importar lo que pase, porque sé que si no lo hago, me arrepentiré más después. Siempre doy mi cien por cien incluso si el nivel no es excelente. Sólo pienso en dar todo lo que tengo porque luego ya tendré tiempo para pensar en ello y tal vez lamentar algunas cosas o no", añadió una Badosa que trabaja "mucho" con su psicólogo para tratar con estos aspectos porque cuando consigue "jugar punto tras punto" es cuando aumenta su nivel.

Sobre un expresivo intercambio de palabras que tuvo con la grada, aclaró que no fue con el tenista griego Stefanos Tsitsipas, su actual pareja, sino con su entrenador, Pol Toledo. "Siempre estoy interactuando con él, que es el está ahí conmigo, y Stefanos es solo un apoyo emocional. Hablaba con mi entrenador porque hacía mucho viento y me estaba pidiendo que hiciera algunas cosas que entiendo totalmente, pero que en ese momento, no pude hacerlas tan bien. Así que, sí, fue un poco la frustración del viento, pero mentalmente lo acepté en algunos momentos, especialmente en el tercer set", subrayó.

"Soy una jugadora que necesita partidos para sentirse mejor y para jugar mi tenis, y creo que estos tres partidos, me ayuda. Y ahora tengo muchas ganas de que llegue la segunda semana, donde sé que el nivel será aún más alto con mejores jugadoras, pero estoy lista para el desafío", advirtió la undécima favorita.

Ahora, Badosa buscará alcanzar por tercera vez los cuartos de final de un 'Grand Slam' tras hacerlo en Roland Garros en 2021 y en el pasado Abierto de los Estados Unidos, una última experiencia de la que espera aprender sobre todo a nivel emocional. "Sí, tomármelo un 'poquito' como un día más. Gane o pierda, estoy más acostumbrada y no lo convierto en algo tan grande", sentenció.