Paula Badosa: "He desplegado mi mejor juego, el partido ha ido mejor de lo que esperaba"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa comentó tras su victoria en la segunda ronda del Abierto de Australia frente a la australiana Talia Gibson que pudo desplegar su "mejor juego", y que el duelo fue "mejor de lo que esperaba" algo que hace que gane "confianza" de cara a los próximos partidos.

"Ha ido todo muy bien encaminado, me he sentido muy bien. He estado muy agresiva porque la rival era una jugadora engañosa a la que conocía poco. Empezó muy bien, pero he desplegado mi mejor juego y ha ido muy rápido el partido muy rápido, mejor de lo que esperaba", afirmó la tenista española en declaraciones a Eurosport tras su victoria en segunda ronda (6-1, 6-0) ante la australiana Talia Gibson.

Badosa confesó que se marcha del partido con "sensaciones muy positivas" que ayudan "a la recuperación" y a afrontar los siguientes partidos con "más confianza". "Me he sentido muy bien con el saque, es una arma muy buena de mi tenis y lo he trabajado mucho esta pretemporada y que haya salido tan fluido es algo muy positivo", apuntó.

Sobre su rival en tercera ronda, la ucraniana Marta Kostyuk, apuntó que la conoce "mucho" y que sabe que va a jugar "a su mejor versión". "Ha estado top-15 pero tiene potencial para ser mucho más, quizá no lo ha sido por su consistencia. Pero sé que estos partidos le gustan mucho y es ahí donde saca su mejor nivel. Es una jugadora muy peligrosa y a un partido tengo que estar muy atenta porque puede pasar cualquier cosa", concluyó.