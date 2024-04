Paula Badosa: "Me está costando levantarme cada vez, pero sigo creyendo en mí"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa confesó que le está "costando" levantarse "cada vez" que le está pasando alguna ", pero que "sigue creyendo" en ella misma, después de caer derrotada en su debut en el Mutua Madrid Open frente a su compatriota Jessica Bouzas.

"Me esta costando levantarme cada vez, pero sigo creyendo en mí. Mi nivel de tenis está, pero tengo que recuperarme bastante emocionalmente", comentó Badosa en rueda de prensa tras su despedida del torneo.

La exnúmero dos del mundo lamentó su derrota tras "un partido complicado" en el que Bouzas "jugó muy, muy bien". "Yo obviamente no y estoy decepcionada. Tenía muchas ganas de venir a Madrid y esperaba más, pero tampoco puedo pedir mucho más", reconoció.

"Me gusta mucho el tenis, me gusta competir, pero no me gusta cómo estoy ni verme donde estoy. He tenido siempre unas expectativas muy altas, desde joven se ha dicho que tengo un gran potencial y he vivido emociones muy grandes y el estar en lo más arriba, pero se me hace difícil hasta estar en el club, no soy la que me gustaría ser y cada semana me llevo una decepción, hoy por el nivel de tenis, antes por las lesiones", afirmó la tenista.

Por último, sobre su estado físico tras su lesión en Stuttgart (Alemania), la española dijo que lo que le había afectado fue su "nivel de tenis". "Físicamente es lo que hay, si entro a la pista es porque estoy lista. No me queda otra que seguir entrenando", zanjó.