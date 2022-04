Paula Badosa: "El Mutua Madrid Open me dio un empujón y ese extra de confianza"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se mostró ilusionada de estar en España para competir en el Mutua Madrid Open, un torneo donde el año pasado llegó a semifinales pese a jugar como invitada y que le dio "un empujón y ese extra de confianza" para estar actualmente entre las mejores, ya como número dos del mundo, una "presión" que le gusta y que siempre ha "soñado" tener, pero que también debe "aprender a gestionar".

"Este torneo me empujó mucho, me dio ese extra de confianza, de acabar de creer en ti. Justo dos semanas antes me ayudó también el jugar y el ganar a Barty (en Charleston) porque mentalmente me permitió pensar que, si gano a la número uno del mundo, puedo ganar a cualquier. Te lo crees y luego el venir a casa y hacerlo tan bien con toda la presión me dio un empujón y confianza, y es en Madrid donde quizá empezó a ir hacia arriba mi carrera", subrayó Badosa este miércoles en su atención a los medios en la Caja Mágica.

La catalana reconoció también que todo se ve "diferente, muy diferente" como número dos del mundo. "Es totalmente distinto a estar la 70, estás más expuesta, con más presión porque juegas como favorita y las rivales están más sueltas, pero también es una presión que siempre he soñado tener", advirtió.

"Creo que fue Serena Williams la que dijo que esta presión era un privilegio y estoy totalmente de acuerdo. Ahora tengo que aprender a gestionarla porque todo ha ido muy rápido y en unos meses he pasado del 'Top 10' a ser la dos del mundo y tengo que dar los pasos poco a poco e ir asimilando esto porque hay un proceso para aceptar que estoy aquí", añadió.

La española aseguró que "siempre", incluso cuando estaba lejos en el ranking mundial, que su "sueño" y "objetivo" era estar tan arriba. "Siempre he creído que una pequeña parte de mí podía conseguirlo, claro que he pasado por un proceso muy duro y donde no veía nada, pero siempre he soñado a lo grande y eso me ha ayudado mucho a ser la tenista que soy, valiente y a la que le da igual la rival que va a competir", remarco.

"ME HA TOCADO UN CUADRO MUY DURO"

De todos modos, cree que le ha tocado "un cuadro muy duro" para intentar repetir o mejorar lo logrado el año pasado en la capital. "Me gustaría que fuese diferente, no voy a mentir. Desde el principio voy a tener partidos muy duros, pero estoy preparada, vengo jugando muchos partidos y estoy con muchas ganas de jugar en casa", confesó la catalana.

"Sinceramente, me hubiera gustado tener un día o dos más de entrenamientos porque llegué relativamente hace 48 horas y aquí las condiciones son muy diferentes porque hay que adaptarse a la altura", prosiguió Badosa.

La española, que no le dio excesiva importancia a la baja de la polaca Iga Swiatek porque sólo se la iba a encontrar "en la final", tendrá "un partido muy difícil" en su estreno de este jueves ante Veronika Kudermetova. "No juegas de la misma manera que cuando llevas dos o tres partidos y ella es una jugadora muy agresiva y que me va a dar poco tiempo para jugar. Tengo que adaptarme muy rápido a las condiciones y voy a intentar que entre mi equipo, la gente y yo me ayude a sacar el partido", expresó sobre la rusa, que le ha ganado en tres de sus cuatro enfrentamientos.

"Siempre me ha gustado jugar en las pistas centrales, no sólo en la de aquí, aunque esta se hace más especial. A la Arancha Sánchez Vicario también le tengo mucho cariño porque tuvo partidos muy bonitos el año pasado, pero jugar en la Manolo Santana es muy especial y tengo muchas ganas", sentenció sobre el hecho de jugar en esta edición en la principal pista de la Caja Mágica por su condición de número dos mundial.