Del Potro se probará en el doble y "si no ocurre nada raro" jugará en el cuadro individual de Madrid

Publicado 05/05/2019 14:38:59 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista argentino Juan Martín del Potro aseguró que la evolución de su lesión de rodilla es "día a día" y que su presencia en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, "es un pasó más en su recuperación final", y se probará en el doble con el japonés Kei Nishikori para ver si puede jugar en el cuadro individual.

"Me encuentro en un proceso de evolución día a día, pero venir aquí es un paso más dentro de mi puesta a punto y para mi recuperación final y sentir mi plenitud física. Día a día voy mejor, aquí estoy entrenando con los mejores y eso me da ritmo. Necesito tiempo para adaptarme a este ritmo, pero este es un buen momento para hacerlo", comentó Del Potro este domingo en rueda de prensa.

Por ello, quiere ver sus sensaciones jugando el doble con Nishikori. "Para mí jugar el dobles es importante para probarme oficialmente. Si las sensaciones son después las que esperamos y no ocurre nada raro, seguramente me anime a jugar el partido individual. No tengo prisa por comenzar a jugar, es más mi ilusión de volver al circuito y eso estoy más cerca de hacerlo", admitió.

"Estos meses fueron un poco de días grises y emocionalmente fue algo frustrante porque estaba peleando por cosas importantes cuando me lesioné, pero tampoco creíamos que iba a llevar mucho tiempo. Pero la lesión se fue alargando y fue más seria de lo que creían", añadió 'Delpo'.

El de Tandil se refirió a los posibles favoritos en la Caja Mágica. "Yo seguro que no", afirmó sonriente. "Rafa (Nadal) sí y Dominic (Thiem) también porque está a un nivel muy alto y es de los pocos que puede ganar a Rafa. Vuelve Roger (Federer), que aquí tiene unas condiciones que son buenas para él, y está Novak (Djokovic), al que hay que tener en cuenta por ser el número uno. Pero este torneo siempre ha tenido alguna sorpresa de jugadores que sacan fuerte", opinó.

"Siempre me gustó jugar aquí y siempre tuve buenos resultados. Las condiciones para jugar me gustan, tengo el cariño de la gente y es un torneo espectacular, de los mejores del mundo y de muy alto nivel", sentenció sobre el Masters 1.000 madrileño.