De la Puente se mete en semifinales y peleará por el título en dobles del US Open

El tenista español Martín de la Puente durante el US Open 2026 - MIKE LAWRENCE/USTA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente se clasificó este jueves para las semifinales del cuadro individual del tenis en silla del US Open, cuarto y último 'Gran Slam' de la temporada, y también avanzó a la final en el cuadro de dobles junto al neerlandés Ruben Spaargaren.

El jugador vigués, tercer cabeza de serie, se volvió a meter en la penúltima ronda por octavo 'grande' consecutivo después de ganar curiosamente a su compañero de dobles, al que batió con solvencia en dos sets por 6-4, 6-1 para citarse por un puesto en la final con el japonés y número uno del mundo Tokito Oda, su auténtica 'bestia negra'.

Además, De la Puente vivió un buen día ya que se metió en su segunda final de dobles en Nueva York tras la de 2022, que ganó junto al francés Nicolas Pfeifer, tras imponerse con Spaargaren a la pareja por 6-1, 6-2 a la pareja formada por el neerlandés Tom Egberink y el estadounidense Conner Stroud.