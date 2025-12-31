Rafa Jódar anuncia su salto al circuito profesional

Archivo - El tenista español Rafa Jodar, durante un partido. - ITF - Archivo

El tenista español Rafa Jódar ha anunciado este miércoles que renuncia al programa universitario en la Universidad de Virginia y en el año 2026 dará el salto al circuito profesional, en el que ya consiguió su primera victoria el curso pasado.

"Después de un período de profunda reflexión, consideración cuidadosa y muchas conversaciones con mi familia y entrenadores, he decidido renunciar a mi elegibilidad universitaria restante en la Universidad de Virginia (UVA) y seguir mi carrera profesional en tenis a partir de 2026", anunció el tenista madrileño en su cuenta de Instagram.

Jódar también quiso recordar que su tiempo en la Universidad ha jugado "un papel muy importante" en su crecimiento, tanto como jugador como persona, pero que ahora se siento "preparado" para dar "el siguiente paso" y "aceptar un nuevo desafío" en su vida.

Además, agradeció a los entrenadores, al personal y a la administración deportiva de la Universidad por creer en él y apoyarle a lo largo de su formación. "Estar junto a un grupo tan increíble de personas ha sido un enorme privilegio y es algo de lo que siempre estaré orgulloso", agregó.

Rafa Jódar, a sus 19 años, ocupa actualmente el puesto 168 del ranking ATP y consiguió su primera victoria en el circuito profesional el pasado mes de mayo en el Challenger 75 de Morelos (México). Además, ha participado en las ATP NextGen Finals, en las que consiguió dos victorias, ante Learner Tien y Martín Landaluce.