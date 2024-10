Rafa Nadal cierra el círculo en una de sus competiciones fetiche

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de la Copa Davis volverá a contar para la 'Final a 8' que se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga entre el 19 y el 24 de noviembre con posiblemente su mayor emblema de la era moderna en la competición, un Rafa Nadal que vuelve a estar listo para pelear por una 'Ensaladera' que ya ha levantado en cinco ocasiones y que se despedirá del tenis en la competición que supuso su primera gran plataforma.

El jugador de Manacor confirmó el pasado jueves que la Copa Davis significará su adiós e intentará llegar en el mejor estado de forma posible para intentar ayudar a que España levante el séptimo título, todos ellos desde el año 2000, año de la primera 'Ensaladera' en una final celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona y con victoria sobre Australia por 3-1 en una eliminatoria en la que el balear, con 14 años, portó la bandera española.

Y ahí casi se forjó un idilio con la Copa Davis, una competición por equipos que siempre ha sido del agrado de un Nadal que siempre la quiso jugar hasta que los problemas físicos le fueron apartando u obligando a tomarse un respiro en su calendario. Aún así, ha labrado un currículum de mucho nivel, no sólo en títulos, sino en victorias, con sólo una derrota en individuales en 30 partidos, precisamente el primero de su carrera.

Todo empezó el 27 de enero de 2004 cuando el 'G-3', el grupo de tres capitanes que lideraba el equipo, le citó para la primera eliminatoria del Grupo Mundial a domicilio ante la República Checa junto a Carlos Moyà, Juan Carlos Ferrero y Tommy Robredo. Pero a la rapídisima pista de moqueta de Brno sólo fueron el de Hostalric y él, junto a Feliciano López y Alberto Martín, tras las bajas de los dos principales referentes.

El 6 de febrero, Nadal se convertía, con 17 años, en el jugador español más joven en debutar en la Copa Davis. Lo hacía ante el número uno checo, Jiri Novak, al que había arrollado semanas antes en la gira australiana, pero que se tomó cumplida revancha (7-6, 6-3, 7-6) para poner por delante a los locales en la eliminatoria, igualada posteriormente por Robredo. Junto al gerundense, al día siguiente, también perdería el doble y España quedaba al borde del abismo.

Feliciano López ganaba el primer individual del domingo a Tomas Berdych y le daba la oportunidad al joven manacorí en ser el héroe ante Radek Stepanek. Y lo fue, con un claro triunfo en tres sets (7-6, 7-6, 6-3), para comenzar a labrar su leyenda en la Davis y su condición de imprescindible, un año antes de que iniciase su carrera en los 'Grand Slams'.

Y Nadal ya no ha vuelto a perder un partido individual en la Davis desde aquel revés ante Novak. En ese 2004 aportó un punto en individual en las semifinales ante Francia, cediendo sólo siete juegos ante Arnaud Clement, y puso el 2-0 clave en la final de Sevilla frente a los Estados Unidos ante el número uno rival, Andy Roddick (6-7, 6-2, 7-6, 6-2).

El de Manacor también disputó la competición por equipos en los dos siguientes años en los que España no llegó demasiado lejos, no estuvo en la de 2007 y volvió a ser clave en las de 2008 y 2009, ambas saldadas con títulos, aunque en la primera no pudo jugar por lesión la recordada final ante Argentina en Mar del Plata. En la segunda, tuvo su único cruce con el serbio Novak Djokovic, al que no dio opciones (6-4, 6-4, 6-1) en la tierra batida de Benidorm (Alicante), y luego en la pelea por la 'Ensaladera' ante República Checa en Barcelona ganó sus dos puntos en el demoledor 5-0.

A partir de ahí, su participación en la Davis fue bajando para proteger su físico en un duro calendario, pero en la edición de 2011 disputó las tres rondas para levantar un nuevo título en Sevilla ante Argentina y sólo cediendo un set, en el partido decisivo ante Juan Martín del Potro. En las semifinales ante Francia sólo perdió diez juegos en sus duelos ante Richard Gasquet y Jo-Wilfried Tsonga.

La grave lesión de rodilla le dejó sin Juegos ni Davis en 2012, año en el que España llegó a la final liderada por David Ferrer y Nico Almagro, y regresó en 2013 para ayudar a salvar ante Ucrania la presencia en el Grupo Mundial, pero no estuvo en 2014, año del descenso en Brasil, y en 2015 sólo jugó la primera ronda del ascenso ante Dinamarca y en 2016 únicamente el dobles de la eliminatoria para volver de nuevo al Grupo Mundial ante la India.

Tampoco estuvo en 2017 y en 2018 de las tres rondas que disputó España, sólo pudo estar en cuartos ante Alemania, perdiéndose las semifinales ante Francia por problemas físicos durante el US Open. Finalmente, su última presencia fue ya con el renovado formato liderado por Kosmos y Gerard Piqué en 2019, en Madrid, donde lideró a España a su sexta y última 'Ensaladera' ganando los ocho puntos que jugó.

En total, Rafa Nadal ha disputado 42 eliminatorias, con 37 victorias, 29 en individuales, 19 en tierra batida, y 5 derrotas, sólo la mencionada ante Jiri Novak en 2004 y otras cuatro en dobles. En esta carrera en la competición por equipos, nadie fue capaz de llevarle en un partido individual a cinco sets, y en el formato nuevo, nadie le ganó tampoco un parcial al mejor de tres.