Rafa Nadal: "Me he divertido en la pista, aunque hoy no fue mi mejor día"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal celebró una semana muy positiva en el torneo de Bastad (Suecia), donde volvió a divertirse en la pista a pesar de caer en un mal día este domingo contra el portugués Nuno Borges, en una buena puesta a punto antes de los Juegos Olímpicos.

"He estado aquí durante una semana y media disfrutando de este increíble torneo. Realmente me divertí en la pista. He jugado algunos partidos largos y buenos. Hoy no fue mi mejor día. Pero todo el crédito es para Nuno. Jugó muy, muy bien y fue difícil para mí, muy bien hecho", dijo a pie de pista tras caer en la final.

El campeón de 22 'grandes' volvió a disfrutar en un torneo ATP 250 sobre tierra que le devolvió a una final más de dos años después, pero tuvo que felicitar a su rival porque no le dio opción. "Jugaste muy bien toda la semana. Te lo mereces más que nadie. Disfruta tu momento. Es un momento especial ganar un título", dedicó a Borges, capaz de ganar una final al rey de la tierra.

Por otro lado, Nadal dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia y su equipo. "No puedo agradeceros lo suficiente por todo. Los últimos años no han sido momentos fáciles. Incluso en los momentos bajos, mi equipo y mi familia han estado conmigo todos los días, ayudándome en todos los sentidos", afirmó, despidiéndose también de la afición con afecto. "Disfruté estar de regreso y jugar aquí una vez más", terminó.