Rodríguez Uribes acompañará a España en las Finales de la Copa Davis

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, acompañará a España en su estreno este jueves en las Finales de la Copa Davis, que se disputan en Bolonia (Italia).

Después de haber acompañado al conjunto capitaneado por David Ferrer en las eliminatorias previas, disputadas en Suiza y Marbella, Rodríguez Uribes apoyará al equipo español en su duelo de cuartos de final ante República Checa en Bolonia, según anunció este miércoles el CSD.

Los cuatro tenistas que conforman el equipo español son Jaume Munar, Marcel Granollers, Pablo Carreño y Pedro Martínez. Con ellos, el equipo español aspira a sumar un nuevo Mundial de tenis tras los logrados en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.