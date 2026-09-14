Rodríguez Uribes recibe a las selecciones masculina y femenina de tenis Sub-16, oro y plata en el Europeo

Archivo - Rodríguez Uribes recibe a las selecciones españolas masculina y femenina de tenis Sub-16, oro y plata en el Europeo - CSD - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este lunes a las selecciones españolas masculina y femenina Sub-16 de tenis, tras la consecución en agosto de un oro y una plata, respectivamente, en sus Campeonatos de Europa, disputados en la localidad francesa de Le Touquet y en la localidad checa de Marianske Lazne.

El combinado masculino, integrado por el balear Toni Escarda, el madrileño Fernando Fontán y el barcelonés Ian Barroeta, se proclamó campeón tras batir por 2-0 a la República Checa, conquistando su octavo oro en categoría Sub-16. Por su parte, el combinado femenino, compuesto por la asturiana Paola Piñera, la barcelonesa Liliana Chetry y la cántabra Ailish García Fernández, logró el subcampeonato continental tras caer por 2-0 ante República Checa.

Con estos resultados, ambas selecciones se clasifican automáticamente para la Copa Davis y la Billie Jean King Cup de categoría júnior, que se disputará en El Cairo del 2 al 8 de noviembre.

"El tenis español es un magnífico ejemplo de la capacidad de nuestro país para generar talento, formar grandes deportistas y competir al máximo nivel. Desde el Consejo Superior de Deportes tenemos muy claro que apoyar a nuestros deportistas y a nuestras federaciones es una prioridad", indicó Rodríguez Uribes.

Estos logros son fruto de 'La Pirámide del Tenis', un proyecto desarrollado por la Real Federación Española de Tenis (RFET) con el apoyo el CSD para el impulso de la carrera de los jóvenes tenistas a través de una inversión que supera los 1.400.000 euros desde 2022. A través de este proyecto se han creado diferentes torneos alrededor del país para facilitar la disputa de torneos y favorecer el desarrollo de la carrera deportiva. "Queríamos agradecer de parte de la RFET el poder contar con el apoyo incondicional del CSD para el desarrollo de nuestro tenis", afirmó el presidente de la RFET, Miguel Díaz.

A la recepción celebrada en el CSD también asistieron los capitanes de ambas selecciones, Àlex Arànega y Júlia Payola. "Es un orgullo representar a España y formar parte de un equipo que reúne a algunos de los mejores tenistas de nuestro país. Tenemos una enorme tradición en este deporte y una responsabilidad muy bonita: mantener ese legado en el futuro", apuntaron los dos capitanes.