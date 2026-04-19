Rybakina y Kostyuk reinan en Stuttgart y Rouen

Jelena Rybakina - Europa Press/Contacto/-MACH

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista kazaja Jelena Rybakina se ha proclamado por segunda vez campeona del torneo de Stuttgart (Alemania), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, después de superar este domingo en la final a la checa Karolina Muchova (7-5, 6-1), mientras que la ucraniana Marta Kostyuk ha derrotado a su compatriota Veronika Podrez (6-3, 6-4) para conquistar el título del torneo de Rouen (Francia), de categoría WTA 250 y también sobre arcilla.

Rybakina, de 26 años y número dos del mundo, empleó una hora y 19 minutos para derrotar a la número 12 del ranking WTA y alzar su primer trofeo desde que conquistara en enero el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada. Con ello, logra su segundo trofeo en la localidad germana, donde ya reinó en 2024.

Después de una rotura para cada contendiente, la kazaja quebró el servicio de su rival en el último juego de la primera manga, iniciando una serie de siete juegos ganados para encarrilar su victoria en la segunda (5-0).

Por su parte, en Rouen, la primera cabeza de serie, Marta Kostyuk, no falló en la final ucraniana ante Veronika Podrez, de 19 años y 209 del mundo, y tomó el relevo de su también compatriota Elina Svitolina, campeona del certamen francés en 2025.

Tras un intercambio de roturas en el primer tramo del parcial inaugural, un quiebre en el octavo juego valió a la número 28 del ranking WTA para adelantarse. Tres nuevos 'breaks', por dos de su adversaria, sellaron su triunfo en una hora y 21 minutos. Con ello, consigue el segundo título individual de su carrera en el circuito tras el de Austin 2023.