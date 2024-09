Sinner se consolida en el número uno y Alcaraz se mantiene en el 'top 3'

El tenista italiano Jannik Sinner (derecha), campeón del US Open 2024, junto al estadounidense Taylor Fritz. - Grace Schultz/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El italiano Jannik Sinner continúa como número uno del ranking ATP después de conquistar el US Open 2024, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, con el serbio Novak Djokovic fuera por primera vez en dos años de un 'top 3' que cierra el español Carlos Alcaraz en el 'top 3', mientras que en la clasificación femenina la campeona en Flushing Meadows, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se acerca a la polaca Iga Swiatek en lo más alto y Paula Badosa sube nueve puestos.

La victoria de Sinner, de 23 años, en la final del US Open ante el tenista local le dio 1.820 puntos, para sumar 11.180 totales y aumentar su colchón sobre el resto. Y es que en el segundo lugar ya no aparece Djokovic --ha cedido 1.900 puntos al caer en tercera ronda en Nueva York--, que cae al cuarto puesto por primera vez desde Australia 2023. Alcaraz, eliminado en segunda ronda en el US Open, no pierde puestos y sigue tercero (6.690).

Ahora, la ventaja del italiano es de 4.105 puntos para prácticamente asegurarse estar en lo más alto todo lo que queda de año. Segundo es el alemán Alexander Zverev (7.075), después de caer en cuartos ante un Fritz que regresa al 'top 10' --séptimo-- tras su mejor resultado en el torneo neoyorkino.

Entre el resto de tenistas españoles, suben puestos Pedro Martínez (42), Roberto Bautista (62) y Jaume Munar (74), mientras que Roberto Carballés se mantiene en el puesto 55 y Alejandro Davidovich baja hasta el lugar 63.

En el ranking femenino, la victoria de Sabalenka en Flushing Meadows impulsa a la bielorrusa como segunda del mundo (8.716) en su objetivo de 'dar caza' a Swiatek (10.885), que no atraviesa su mejor momento. La otra finalista del torneo, la estadounidense Jessica Pegula sube tres puestos para ponerse tercera (6.220).

El gran cambio en el 'top 10' es el de la también estadounidense Emma Navarro, que fue semifinalista en Nueva York --primera vez que lo logra en un 'Grand Slam'-- y se coloca octava, su mejor ranking hasta el momento. Mientras que Badosa firmó un US Open extraordinario para ascender nueve posiciones y cerrar el 'top 20'. Jessica Bouzas también sube de manera destacada, para ponerse 60ª, su mejor clasificación hasta ahora.