Sinner se convierte en el 11º tenista en llegar a las 90 semanas seguidas como número uno del mundo

Archivo - El tenista italiano Jannik Sinner alzando su segundo Wimbledon. - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se convirtió este lunes en el 11º tenista de la historia en mantenerse como número 1 del Ranking ATP (11.500 puntos) durante 90 semanas consecutivas, desde que alcanzó el liderato el pasado 10 de junio de 2024.

Aunque Sinner se encuentra de baja por una lesión en la rodilla desde el pasado 12 de julio, cuando alcanzó su segundo Grand Slam de Wimbledon, el de San Cándido mantiene el Top 1 del Ranking ATP durante 90 semanas, una cifra que solo habían alcanzado otros diez tenistas desde que se creó esta clasificación en 1973.

Y es que, de los 29 jugadores que han alcanzado alguna vez la cima del escalafón, solo once han llegado al menos a 90 semanas en esta posición: Novak Djokovic (428 semanas), Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268), Rafa Nadal (209), John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), Andre Agassi (101) y Sinner (90).

Asimismo, para poner en perspectiva lo que significa este registro de Sinner, ATP Tour destacó que las semanas que algunos exnúmeros uno del mundo permanecieron en la cima del circuito suman 87 entre todos. Patrick Rafter (1), Carlos Moya (2), Marcelo Rios (6), Thomas Muster (6), Yevgeny Kafelnikov (6), John Newcombe (8), Juan Carlos Ferrero (8), Marat Safin (9), Boris Becker (12), Andy Roddick (13) y Daniil Medvedev (16) suman 87 semanas entre sí.

Ahora, el próximo objetivo de Sinner es llegar a las 100 semanas como número 1 del mundo. Para ello, deberá blindarse ante su inmediato perseguidor, Alexander Zverev, actual campeón de Roland Garrós y US Open, que se encuentra a 1.810 puntos (9.690) del italiano. De mantener el liderato, Sinner alcanzaría las 100 semanas el próximo 30 de noviembre, mientras que el 14 de diciembre superaría a Andre Agassi y se convertiría en el décimo tenista con más semanas número uno.

Sinner, que no compite desde que se lesionó de la rodilla tras proclamarse por segunda vez consecutiva campeón de Wimbledon, volverá a competir el 30 de septiembre en las pistas rápidas del China Open en Pekín. A partir de entonces, el italiano deberá defender 3.550 puntos en lo que resta del año, mientras que el alemán solo tendrá que defender 1.080.