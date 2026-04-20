Sinner se medirá a un rival de la previa y Jódar debutará en Madrid ante De Jong

El tenista italiano Jannik Sinner durante el Masters 1000 de Montecarlo - Felice Calabro/IPA via ZUMA Pres / DPA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner tendrá que esperar a que concluya la fase previa para conocer su posible rival en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, mientras que el español Rafael Jódar debutará ante el neerlandés Jesper de Jong.

Así lo deparó el sorteo celebrado este lunes en la Caja Mágica, que colocó a Sinner, primer cabeza de serie, en la parte alta del cuadro junto al estadounidense Ben Shelton, cuarto favorito, mientras que por la baja irán los otros dos principales candidatos, el alemán Alexander Zverev, segundo, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, tercero.

Además, el número uno del mundo, de vuelta en Madrid tras su ausencia en 2025 por estar sancionado y exento de la primera ronda, cayó en el mismo lado del cuadro que dos de las jóvenes sensaciones del circuito, el brasileño Joao Fonseca y el español Rafa Jódar. Este último, invitado por la organización, arrancará su primera participación en este Masters 1000 ante el neerlandés De Jong y si le supera tendrá en la segunda ronda a un rival de entidad como el australiano Alex de Miñaur, quinto cabeza de serie.

Por otro lado, Alexander Zverev, uno de los favoritos y ganador en 2018 y 2021, empezará ante el ganador del choque entre el argentino Mariano Navone y el portugués Nuno Borges, mientras que el ruso Andrey Rublev, campeón en 2025, arrancará la defensa del título ante el ganador del Zhizhen Zhang-Vit Kopriva.

En cuanto al resto de españoles, Alejandro Davidovich, el cabeza de serie más alto a nivel nacional, el vigésimo, debutará en la segunda ronda frente a su compatriota Pablo Carreño o el húngaro Marton Fucsovics, Jaume Munar ante el kazajo Alexander Shevchenko, Roberto Baustista frente al argentino Thiago Agustín Tirante y Martín Landaluce ante el australiano Adam Walton.