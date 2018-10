Suárez: "No todos los días te cantan el 'Cumpleaños feliz' 20.000 personas"

Publicado 04/09/2018 11:06:50 CET

La tenista española Carla Suárez ha reconocido que su victoria ante Maria Sharapova era "uno de los mejores regalos" de cumpleaños que podía recibir y ha agradecido la "experiencia única, quizá irrepetible" que vivió cuando "casi 20.000 personas" le cantaron el 'Cumpleaños feliz' en la pista central del US Open.

"Para mí ha sido un día muy especial. Poder jugar en el día de mi cumpleaños en la pista central llena ante María Sharapova. Y con una victoria, que al final es lo más importante. Ha sido uno de los mejores regalos que me podía hacer, un cumpleaños de lo más agradable", destacó Suárez ante la prensa.

La canaria reconoció que "cuando el público te ovaciona así es muy especial". "No todos los días casi 20.000 personas te pueden cantar el 'Cumpleaños feliz' al mismo tiempo. Es una experiencia vivida única, quizá irrepetible. Me alegro mucho porque lo he podido disfrutar", destacó.

Respecto a su buen rendimiento en Nueva York, explicó que "el objetivo siempre es estar en las rondas finales" y que se está sintiendo "bastante bien durante toda esta semana" en el último 'Grand Slam' de la temporada.

"Ahora tengo unos cuartos de final muy difíciles ante Keys. Es una jugadora local, que hizo final aquí el año pasado. Tiene mucha experiencia en este tipo de pista y en este tipo de torneos. Será duro porque tiene un saque muy potente y una derecha muy agresiva. Habrá que estar al 100% de nuevo", analizó.