Toni Nadal: "No sé el método de Alcaraz, pero le va muy bien y está ganando mucho"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Toni Nadal, que dirigió durante muchos años la exitosa carrera de su sobrino Rafael, tiene claro que desconoce "el método" que está usando Carlos Alcaraz, pero que le funciona "muy bien" a un jugador que "tiene todo lo necesario para estar muchos años arriba" como le sucedió al ganador de 24 'Grand Slams', con el que trató de que su éxito llegase a través del "desarrollo personal" y de forjar "un carácter fuerte".

"No sé que método tiene Alcaraz, pero le va muy bien y está ganando mucho. Yo hice (con Rafa Nadal) mi trabajo de determinada manera, pero más que nada por principios personales y éticos míos, no tanto por ganar más o menos títulos", comentó Toni Nadal durante su charla 'El método Nadal: Cómo construir un campeón' en 'Sports Summit Madrid' que se celebra este miércoles y jueves en Ifema Madrid.

Sobre la pasada final de Roland Garros en la que el murciano remontó dos sets a cero al italiano Jannik Sinner y un 0-40 con 5-3 abajo en el cuarto, el técnico cree que el número uno del mundo "falló porque en aquel momento tendría que haber templado los nervios y jugar un pelín más despacio". "Pero Carlos es un gran competidor, no tiene miedo y lucha siempre hasta el final", advirtió.

En este sentido, Toni Nadal, que recalcó que antes del partido el tenista de El Palmar era su "favorito" para la victoria, subrayó que el ganador de cinco 'Grand Slams' "es un jugador que lo puede conseguir todo". "Tiene todo lo necesario para estar muchos años arriba", admitió.

Por otro lado, de la relación de muchos años con su sobrino, confesó que este "podía haber tenido mejores entrenadores" y que "siempre" trató de buscar "el éxito profesional a través del desarrollo personal". "Lo que nos daría mayores oportunidades de éxito sería desarrollar bien el carácter y para construir uno fuerte, que es la base de cualquiera para superarse se necesitan hechos", apuntó.

"A lo que nos queríamos dedicar en el futuro sabíamos que sería difícil y le tenía que preparar para la dificultad fortaleciendo su carácter y es lo que procuré hacer, algunas veces tensando más de la cuenta la cuerda, pero a la larga las cosas fueron bien", añadió.

El balear le decía al ganador de 24 'Grand Slams' que si no era "capaz de derrotar al rival" que no le "ayudase". "Y cuando las cosas van muy mal, intenta seguir luchando, lo más normal es que acabes perdiendo, pero algún día le darás la vuelta a la situación y ese día va a justificar todos aquellos que no lo conseguiste", remarcó.

Toni Nadal no esconde que fue "siempre muy exigente" con su sobrino. "Pero intenté que eso se volviese autoexigencia. Lo único que no hacía era reírle las gracias y le decía que esa era mi opinión y que hiciese lo que considerase oportuno. Rafael lo aceptó siempre bien, fue buena gente, siempre dispuesto a obedecer, y lo supo trasladar fuera y dentro de la pista", añadió, reconociendo que su discurso hacia su alumno "fue cambiando durante los años".

Además, tuvo "mucha suerte" de entrenar a "un chico con un ego normal". "A los deportistas les tienes que recordar constantemente que lo único que hacen es pasar una pelota por encima de la red, correr un poco más rápido o dar un chut a un balón. El ego parte del supuesto de sentirse especial y para eso se tiene que dar una condición indispensable y es que uno sea especialmente tonto", remarcó con una sonrisa.

"En la vida, hagas lo que hagas, sobre todo si lo único es jugar a algo, no tienes razones suficientes para creerte especial, y aunque hagas algo tan insignificante como pasar una pelota por encima de la rede debes hacerlo lo mejor posible. Lo importante en la vida es el compromiso, una sociedad no puede funcionar bien si cada uno no hacemos de la mejor manera posible aquello para lo que hemos sido requeridos. El compromiso además genera confianza", prosiguió.

Toni Nadal entiende el deporte "superación personal, que es lo que le da valor y sentido". "Pasar una pelota por encima de la red no tiene un gran sentido, lo tiene cuando buscas superarte día a día. Sé que es competición, pero para superar al rival el primer paso es superarte a ti mismo y lo busqué no sólo en el deporte, lo hice en cualquier actividad. Lo que nos diferencia al ser humano del animal es la capacidad de mejorarnos e ilusionarnos, eso es lo que fuimos buscando durante tantos años rafa y yo", sentenció.