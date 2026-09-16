Tsobanian: "Con el MMO hemos colaborado en colocar a Madrid como una gran ciudad deportiva y dinámica"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open de tenis, quiso dar mérito al papel del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por "su visión" para traer "grandes eventos deportivos" y recuperar así un estatus que veía perdido por el impacto de la Barcelona olímpica, con ayuda del torneo de tenis que ha ayudado a la capital "de manera muy proactiva y positiva a colocarla como una gran ciudad deportiva y dinámica que se reinventa".

"Hay que agradecer al señor alcalde por tener la visión de traer este tipo de eventos aquí en Madrid. Es un posicionamiento que se tomó hace años de crear una ciudad que es muy deportiva y trae grandes eventos, no pequeños, y además es repetitivo", comentó Tsobanian este miércoles durante su participación en 'World Football Summit'.

El directivo celebró su "suerte" de estar en la capital "25 años", que festejarán el próximo año, y de haber visto "la transformación de la ciudad y la internacionalización, si se puede decir, de esta ciudad". "Ahora es un destino turístico, es muy atractiva la ciudad ella misma, cultural y turísticamente, pero a través de estos eventos trae más aficionados del deporte y a través de los eventos, descubren Madrid", puntualizó.

"Esta es la clave y el alcalde siempre me ha dicho que quiere traer un turismo de calidad y de nivel para que disfruten de la ciudad y a través de estos eventos lo ha logrado, claramente", añadió al respecto Tsobanian que recordó que mirando "un poco el calendario, cada gran ciudad tiene un gran evento".

El CEO del Mutua Madrid Open remarcó que estos eventos deportivo, "primero, no tienen un color político". "Son deporte, es emoción pura en todos los sentidos y todos los deportes y una ciudad que se identifica con un deporte trae esta dinámica, esta juventud y gente que les gusta este deporte en particular", reflexionó.

Para Tsobanian, "hace 25 años", la ciudad con "la posición de ser la capital de España era Barcelona", gracias a los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. "Barcelona era la ciudad de España y mucha gente identificaba a España con Barcelona. Desde hace 20 años, Madrid ha querido identificarse y ponerse delante como la capital de España a través de estos eventos y también con otras medidas más del lado cultural y empresarial ha querido identificarse y mandar un mensaje que Madrid es la capital de España y una capital que crece", agregó.

"A través de estos años con la presencia del torneo hemos podido colaborar de manera muy proactiva y positiva a colocar Madrid como una gran ciudad deportiva y una ciudad dinámica que se reinventa y que se abre al mundo. Es la clave, abrirse al mundo, la clave es posicionarse de manera que todo el mundo durante 'X' días miran a la ciudad para ver el evento que se celebra ahí y descubren la ciudad", detalló.

El directivo dio "la enhorabuena" a Luis García Abad, director general del GP de España de F1, con el que compartió charla, "porque el evento que se montó en Ifema este fin de semana ha sido un éxito total viéndolo del lado de un organizador". "Y yo sé qué significa montar un evento el primer año", indicó.

"Monté en el Madrid Arena el Open de tenis y luego otra vez en 2009 en la Caja Mágica, y sé que el primer año es un reto enorme y siempre hay que adaptarse a la obra que no está acabada y demostrar una creatividad y un talento de adaptación", añadió.

Finalmente, se mostró "más partidario de tener pocos eventos, pero grandes, que una acumulación de pequeños eventos". "Madrid tiene una buena política actual de traer grandes eventos, que vienen y repiten año tras año aquí", sentenció Tsobanian.